El emotivo video de Jeff-On al enterarse de la captura de Nicolás Maduro: artista rompió en llanto (vea el momento)

El cantante Jeff-On, finalista de 'Mira quién baila' de Teletica, compartió con sus seguidores la emoción por la captura de Nicolás Maduro.

El artista y creador de contenido Jeff-On no pudo contener las lágrimas este sábado al enterarse de una noticia que había esperado durante años: la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Cayó Maduro. Me despertó mi hermana (...). Lo atraparon, wao, nosotros soñamos con esta vaina”, dijo Jeff-On en medio de lágrimas. Las declaraciones las publicó en sus redes sociales.

El artista confesó que había pedido este deseo incluso en una carta al Niño Jesús, esperando con fe que algún día el mandatario de su país fuera detenido.

Horas antes, en la madrugada, Jeff-On regresó a su casa de un paseo en Guanacaste junto a su familia. Antes de dormir, alcanzó a ver en las noticias que Caracas estaba siendo bombardeada, pero el cansancio del viaje lo venció.

Fue su hermana quien lo despertó con la noticia que cambiaría su mañana y, para muchos venezolanos, su historia.

La sorpresa y la emoción se mezclaron en su voz al describir el momento. “Viva Venezuela libre (...) Va a pasar todo, va a pasar la libertad, este es el principio. Esto es una vaina grande”, expresó el artista, radicado en Costa Rica y conocido por su participación en formatos de Teletica como Mira quién baila y Nace una estrella.

Jeff-On habla sobre la captura de Nicolás Maduro

Entre recuerdos y anécdotas, Jeff-On mencionó que durante sus años universitarios, entre 2016 y 2017, una compañera guardaba una botella de ron prometiendo abrirla el día en que Maduro cayera.

“Ese ron ahorita es un ron añejo candela. Así ha sido el anhelo de todos los venezolanos desde el día uno”, contó con una sonrisa.

La emoción lo desbordó al pensar en la magnitud del momento: “Esta noticia es la noticia de hoy, es la noticia que vamos a celebrar y vamos a gozar. ¿Dónde hacemos una rumba hoy?”, preguntó entusiasmado.

Como tantos compatriotas en el exilio, Jeff-On y su hermana Andrea salieron a celebrar lo que describen como el comienzo de una nueva etapa: la esperanza de libertad y la luz después de años de oscuridad.