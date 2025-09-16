Viva

Robert Redford: sus películas más recordadas y su imán de galán eterno

El actor murió a los 88 años dejando un legado de más de 70 películas. De galán romántico a defensor del cine independiente, sin duda marcó la historia de Hollywood

Por Fiorella Montoya y AFP

Robert Redford murió como una de las leyendas más grandes de Hollywood. Fue símbolo de galán en la gran pantalla, pero también un defensor del cine independiente. Su trayectoria abarcó más de 70 películas y nueve largometrajes dirigidos.








Robert Redford
