Robert Redford: sus películas más recordadas y su imán de galán eterno

Robert Redford murió como una de las leyendas más grandes de Hollywood. Fue símbolo de galán en la gran pantalla, pero también un defensor del cine independiente. Su trayectoria abarcó más de 70 películas y nueve largometrajes dirigidos.

Estas son algunas de sus producciones más recordadas:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Este wéstern de George Roy Hill, inspirado en una historia real del siglo XIX, lanzó al estrellato a Redford. Junto a Paul Newman formó el dúo carismático de Butch Cassidy y Sundance Kid.

De esta última interpretación surgió el nombre de su rancho en Utah y más tarde el festival Sundance. La cinta destacó por su icónica melodía de Burt Bacharach Raindrops Keep Fallin’ on My Head y selló una gran amistad entre Redford y Newman.

El estudio dudó en darle el papel a Redford porque no era tan conocido como Paul Newman, sin embargo, terminó siendo un gran acierto. (Foto: Rotten Tomatoes)

El golpe (1973)

George Roy Hill volvió a reunir a Redford y Newman en este filme. Redford interpretó a un joven estafador que, junto a Henry Gondorff (Newman), tendía una trampa a un mafioso en el Chicago de los años treinta. La película ganó siete Óscar y se consolidó como un referente del género.

Con la película 'El golpe' Redford recibió su primera y única nominación al Óscar como Mejor Actor por este papel, aunque no lo ganó. (Foto: La Nacion/Argentina/GDA)

Todos los hombres del presidente (1976)

En este clásico del cine político, Redford dio vida a Bob Woodward, periodista del Washington Post que, junto a Carl Bernstein (Dustin Hoffman), destapó el caso Watergate y provocó la renuncia de Richard Nixon. La película de Alan Pakula obtuvo cuatro Óscar y exaltó el papel de la prensa como contrapeso del poder. La iniciativa de producción fue del propio Redford, quien convirtió la historia en una pieza minuciosa y de gran tensión narrativa.

Para preparar el papel en 'Todos los hombres del presidente', Redford asistió a la redacción del 'Washington Post' y pasó varias semanas observando el trabajo de Bob Woodward. (Archivo LN)

África mía (1985)

Con este filme de Sydney Pollack, Redford se consolidó como ícono romántico. Interpretó a un cazador libre y apasionado que enamoró al personaje de Meryl Streep en medio de los paisajes de Kenia. La cinta obtuvo siete premios Óscar y tres Globos de Oro, y convirtió al actor en la imagen del amante ideal en el cine de los años ochenta.

En 'África mía' la producción decidió que Redford no usara acento británico, a diferencia de su personaje real, para mantener la imagen romántica ante el público. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El gran Gatsby (1974)

Redford encarnó a Jay Gatsby, un hombre misterioso y millonario obsesionado con reencontrar a su amor perdido. Su interpretación mostró la fragilidad emocional de un personaje atrapado entre la nostalgia y los excesos de los años veinte. La película reforzó su estatus como galán enigmático y sofisticado.

La diseñadora de vestuario Theoni V. Aldredge, quien mudó a Robert Redford como Jay Gatsby ganó el Óscar por esta película y marcó tendencia. (Foto: La Nacion/Argentina/GDA)

El hombre que susurraba a los caballos (1998)

Redford dirigió y protagonizó esta adaptación de la novela de Nicholas Evans. La historia se ambientó en los paisajes de Montana y giró en torno a la relación entre humanos y caballos. Compartió pantalla con Kristin Scott Thomas y una joven Scarlett Johansson. Aunque no obtuvo premios de la Academia, el filme confirmó a Redford como un realizador sensible y visualmente poderoso.

'El hombre que susurraba a los caballos' marcó el debut de Scarlett Johansson en un papel protagónico en el cine, bajo la dirección de Redford. (Foto: Diario El País)

The Old Man & The Gun (2018)

Su último gran papel lo mostró como Forrest Tucker, un veterano ladrón de bancos que se resistía a dejar el crimen. La actuación fue recibida como una despedida entrañable y elegante, en consonancia con la carrera de uno de los actores más carismáticos del cine estadounidense.