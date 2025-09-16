Robert Redford: sus películas más recordadas y su imán de galán eterno

Robert Redford murió como una de las leyendas más grandes de Hollywood. Fue símbolo de galán en la gran pantalla, pero también un defensor del cine independiente. Su trayectoria abarcó más de 70 películas y nueve largometrajes dirigidos.
Estas son algunas de sus producciones más recordadas:
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Este wéstern de George Roy Hill, inspirado en una historia real del siglo XIX, lanzó al estrellato a Redford. Junto a Paul Newman formó el dúo carismático de Butch Cassidy y Sundance Kid.
De esta última interpretación surgió el nombre de su rancho en Utah y más tarde el festival Sundance. La cinta destacó por su icónica melodía de Burt Bacharach Raindrops Keep Fallin’ on My Head y selló una gran amistad entre Redford y Newman.
El golpe (1973)
George Roy Hill volvió a reunir a Redford y Newman en este filme. Redford interpretó a un joven estafador que, junto a Henry Gondorff (Newman), tendía una trampa a un mafioso en el Chicago de los años treinta. La película ganó siete Óscar y se consolidó como un referente del género.
Todos los hombres del presidente (1976)
En este clásico del cine político, Redford dio vida a Bob Woodward, periodista del Washington Post que, junto a Carl Bernstein (Dustin Hoffman), destapó el caso Watergate y provocó la renuncia de Richard Nixon. La película de Alan Pakula obtuvo cuatro Óscar y exaltó el papel de la prensa como contrapeso del poder. La iniciativa de producción fue del propio Redford, quien convirtió la historia en una pieza minuciosa y de gran tensión narrativa.
África mía (1985)
Con este filme de Sydney Pollack, Redford se consolidó como ícono romántico. Interpretó a un cazador libre y apasionado que enamoró al personaje de Meryl Streep en medio de los paisajes de Kenia. La cinta obtuvo siete premios Óscar y tres Globos de Oro, y convirtió al actor en la imagen del amante ideal en el cine de los años ochenta.
El gran Gatsby (1974)
Redford encarnó a Jay Gatsby, un hombre misterioso y millonario obsesionado con reencontrar a su amor perdido. Su interpretación mostró la fragilidad emocional de un personaje atrapado entre la nostalgia y los excesos de los años veinte. La película reforzó su estatus como galán enigmático y sofisticado.
El hombre que susurraba a los caballos (1998)
Redford dirigió y protagonizó esta adaptación de la novela de Nicholas Evans. La historia se ambientó en los paisajes de Montana y giró en torno a la relación entre humanos y caballos. Compartió pantalla con Kristin Scott Thomas y una joven Scarlett Johansson. Aunque no obtuvo premios de la Academia, el filme confirmó a Redford como un realizador sensible y visualmente poderoso.
The Old Man & The Gun (2018)
Su último gran papel lo mostró como Forrest Tucker, un veterano ladrón de bancos que se resistía a dejar el crimen. La actuación fue recibida como una despedida entrañable y elegante, en consonancia con la carrera de uno de los actores más carismáticos del cine estadounidense.