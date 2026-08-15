Ricardo Arjona en Costa Rica: las imágenes del gran concierto que dio en el Estadio Nacional

Ricardo Arjona fue entrega total en el concierto que presentó en Costa Rica este viernes 14 de agosto.

Ricardo Arjona nunca defrauda a Costa Rica. Se esmera en cada detalle de los conciertos que presenta en nuestro país y eso quedó demostrado la noche de este viernes 14 de agosto en el primero de dos recitales que programó en el Estadio Nacional como parte de su gira internacional Lo que el Seco no dijo.

Con un llenazo en el recinto de La Sabana, el querido cantautor guatemalteco hizo un amplio repaso por su carrera artística, la misma que ya pasa los 40 años.

El público, emocionado por cada canción elegida por el artista, aplaudió de principio a fin en el espectáculo y coreó cada pieza que sonó en el escenario.

Arjona trató de no dejar nada por fuera. Cantó desde Jesús, verbo no sustantivo hasta piezas mucho más recientes como Gritas. Por supuesto que en el repertorio no podían quedar por fuera clásicos de la talla de Historia de taxi o Mujeres, lo que la audiencia agradeció con ovaciones.

A continuación hacemos un repaso fotográfico de cómo se vivió el concierto de Ricardo Arjona en San José.

En su concierto en Costa Rica, Ricardo Arjona repasó toda su trayectoria musical. En la primera parte del show interpretó 'Gritas', 'Ella' y 'El problema' (Rafael Pacheco)

A Ricardo Arjona lo acompañó una banda impecable durante su concierto en Costa Rica. Los músicos ejecutaron percusión, vientos, guitarra, piano y bajo. (Rafael Pacheco)

Como es su costumbre, Ricardo Arjona presentó un espectáculo de primer nivel en nuestro país. Varias pantallas gigantes en el escenario fueron fundamentales en el desarrollo de la historia del concierto. (Rafael Pacheco)

Ricardo Arjona fue emotivo y cercano con el público que llenó el Estadio Nacional este viernes 14 de agosto durante el concierto de su gira internacional 'Lo que el Seco no dijo'. (Rafael Pacheco)

Los fans de Ricardo Arjona en Costa Rica llenaron el Estadio Nacional con carteles dedicados al cantautor. (Rafael Pacheco)

Los mensajes del público a Ricardo Arjona estuvieron cargados de ingenio para que el artista se fijara en ellos. (Rafael Pacheco)

El Estadio Nacional lució lleno en el primero de los dos conciertos de Ricardo Arjona en Costa Rica. Pese a que el viernes por la noche había mucho tráfico en los alrededores de La Sabana, los ticos no se hicieron esperar para ver a su artista favorito. (Rafael Pacheco)

Bernal Villegas y Marta Fonseca, de Suite Doble, fueron los encargados de la apertura del concierto de Ricardo Arjona. Los artistas costarricenses interpretaron varios de sus éxitos originales. (Rafael Pacheco)