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Ricardo Arjona en Costa Rica: las imágenes del gran concierto que dio en el Estadio Nacional

Este viernes 14 de agosto, el chapín presentó el primero de dos shows que programó en nuestro país como parte de su gira ‘Lo que el Seco no dijo’

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Por Jessica Rojas Ch.
Ricardo Arjona en concierto
Ricardo Arjona fue entrega total en el concierto que presentó en Costa Rica este viernes 14 de agosto. (Rafael Pacheco)







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Ricardo ArjonaConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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