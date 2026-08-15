Ricardo Arjona en Costa Rica: las imágenes del gran concierto que dio en el Estadio Nacional

Ricardo Arjona nunca defrauda a Costa Rica. Se esmera en cada detalle de los conciertos que presenta en nuestro país y eso quedó demostrado la noche de este viernes 14 de agosto en el primero de dos recitales que programó en el Estadio Nacional como parte de su gira internacionalLo que el Seco no dijo.
Con un llenazo en el recinto de La Sabana, el querido cantautor guatemalteco hizo un amplio repaso por su carrera artística, la misma que ya pasa los 40 años.
El público, emocionado por cada canción elegida por el artista, aplaudió de principio a fin en el espectáculo y coreó cada pieza que sonó en el escenario.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
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