Verónica Bastos revivió con Ricardo Arjona recuerdos de sus inicios en Costa Rica

La presentadora de Telemundo y periodista de entretenimiento Verónica Bastos fue una de las figuras que disfrutó a lo grande el concierto que Ricardo Arjona ofreció este viernes 14 de agosto en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Bastos, quien actualmente radica en México, mantiene una estrecha cercanía con Costa Rica y aprovechó su visita al país para asistir al espectáculo del cantante guatemalteco. A través de sus historias de Instagram, compartió varios momentos de la noche y también recordó una parte especial de su historia profesional.

En una de sus publicaciones contó que Ricardo Arjona fue quien le concedió sus primeras entrevistas en Costa Rica, cuando ambos coincidieron en el Hotel Intercontinental.

La comunicadora aprovechó esa coincidencia para recordar aquellos primeros años de su carrera y el significado que tuvo para ella reencontrarse con el artista en el escenario del Estadio Nacional.

“Así que anoche fue todo el tiempo para recordar, y eso es volver a vivir”, escribió Bastos en una de sus historias.

Verónica Bastos pasó una gran noche disfrutando de la música de Ricardo Arjona. (Instagram/Instagram)

La presentadora también publicó una fotografía acompañada del mensaje: “Noche con Ricardo Arjona y las señoras de las cuatro décadas”, en referencia a la velada que compartió durante el concierto.

En otros videos se le observa bailando y disfrutando de la música, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo detrás del escenario donde Arjona se presentaba ante el público costarricense.