Viva

Verónica Bastos revivió con Ricardo Arjona recuerdos de sus inicios en Costa Rica

La presentadora de Telemundo compartió en sus redes varios momentos del concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Nacional

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
Verónica Bastos pasó una gran noche disfrutando de la música de Ricardo Arjona.
Verónica Bastos pasó una gran noche disfrutando de la música de Ricardo Arjona. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
presentadora de TelemundoEstadio Nacional La SabanaRicardo ArjonaVerónica BastosConcierto de Ricardo Arjona en Costa Rica
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.