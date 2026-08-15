Verónica Bastos celebra el Día de la Madre en Costa Rica y revela el antojo que vino a buscar

Verónica Bastos regresó a Costa Rica para celebrar el Día de la Madre junto a su familia.

La presentadora costarricense Verónica Bastos regresó a Costa Rica para celebrar el Día de la Madre junto a su familia. Durante su visita, compartió en redes sociales parte de su recorrido por Alajuela y reveló uno de los platillos que más deseaba comer.

“En casa. Feliz Día de las Madres”, escribió Bastos en una de sus publicaciones.

La comunicadora mostró algunos lugares que visitó en el cantón alajuelense, entre ellos el Mercado Central y el kínder al que asistió durante su infancia.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando compartió su “desayuno de campeones”: gallo pinto con huevo y carne en salsa, un platillo que, según dejó ver, anhelaba disfrutar durante su estadía en el país.

Verónica Bastos es madre de Amanda, su única hija, quien nació en julio de 2007 y tiene 19 años.