Esposo de Verónica Bastos sorprende al revelar detalles que nadie sabía de su matrimonio

Alexis Núñez aseguró en entrevista que se siente muy orgulloso de su esposa, la periodista costarricense Verónica Bastos.

El productor cubano Alexis Núñez abrió su corazón en una reciente entrevista con People en Español para hablar sobre su relación con la periodista costarricense Verónica Bastos, copresentadora de La mesa caliente en Telemundo.

Las declaraciones del autor del libro Productor de emociones revelan cómo la pareja mantiene viva la chispa romántica a pesar de la distancia y sus exitosas carreras en empresas televisivas diferentes.

Consultado sobre el momento profesional de su esposa en Telemundo, Núñez no escatimó en elogios. “Estoy muy orgulloso de lo que hace, de su trabajo y sobre todo del desempeño que tiene en La mesa caliente y en Telemundo", expresó el productor a la revista.

Alexis destacó que le resulta “un placer ver su crecimiento, que es el resultado de su persistencia y de su propia superación”.

En sus declaraciones, Núñez confesó que el trabajo es un tema constante en casa. “¿Cómo va a quedar a un lado? Hablamos de trabajo todo el tiempo y de todo lo demás que hay que hablar; pero el trabajo forma parte de esta maravillosa vida”, reveló el productor ejecutivo a la publicación.

El hecho de que Verónica trabaje para Telemundo mientras Alexis produce contenido para Televisa Univision, incluyendo micronovelas para ViX y el programa Con permiso de Unicable, no representa ningún conflicto, según contó.

“Tenemos muchos amigos en común. Tengo muy buenos amigos en Telemundo, tengo muy buenos amigos en Televisa Univision por tantos años”, explicó Núñez al medio.

El productor enfatizó que “al final yo creo que es una industria, los que compiten son los dueños, nosotros al final somos amigos que nos conocemos todos”.

La confesión más romántica llegó cuando People le preguntó sobre el desafío de vivir entre dos países: Verónica reside en Miami mientras Alexis pasa gran parte del año en México produciendo contenido.

“Me la paso viajando entre los dos países, pero es un noviazgo que no termina nunca”, reveló el productor en una declaración que resume la fortaleza de su matrimonio.