Ricardo Arjona en concierto y fiel a su estilo, habló sobre el ‘bullying’: ‘El que era bruto, era bruto’

Ricardo Arjona presenta este viernes 14 de agosto el primero de sus dos conciertos en Costa Rica como parte de la gira 'Lo que el Seco no dijo'.

Fiel a su estilo y como muchos estaban esperando, el guatemalteco Ricardo Arjona aprovechó el primero de dos conciertos en Costa Rica para expresar de forma abierta y directa su posición y manera de pensar en temas polémicos.

Este viernes, en el primero de los shows programados en el Estadio Nacional en La Sabana, el chapín encantó durante el primer tiempo del espectáculo con temas como Gritas, Ella y El problema; pero cuando presentó la canción Cabaret, tomó un breve espacio para narrar una anécdota y en ella, soltar unas frases fuertes con respecto al bullying y la crianza de niños y jóvenes en la actualidad.

Contó la historia de cómo se conocieron y se enamoraron sus padres. Avanzó explicando cómo se formó su familia y detalló que en su casa los niños obedecían lo que ordenaban los adultos hasta que “aportaran algo al hogar”.

“No era como los padres de hoy, culpables. Les preguntan todo a las criaturas como si ellas supieran vivir.

”Lo cierto es que de a poco el mundo se fue viniendo abajo y lo que en aquel entonces era posiblemente la materia más importante del curso escolar hoy es el pecado capital de nuestras escuelas: me refiero al bullying".

Agregó que en aquellos tiempos, de no ser por el bullying “¿Dónde carajos aprendía uno a defenderse de los enemigos?"

“El que era bruto, era bruto. Y no le quedaba otra que encontrar en los rincones de su destino las instancias precisas que le ayudaran a demostrarles a todos los demás que no era realmente tan bruto. Yo me hice cantautor; otros no se esperaron lo suficiente y se quedaron en el camino: se hicieron diputados y hasta presidentes”, concluyó en medio de una ovación del público a sus palabras.