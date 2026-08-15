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Ricardo Arjona nunca defrauda a Costa Rica: crónica de un concierto de excelencia y entrega

El Estadio Nacional fue testigo, una vez más, de la pulcritud de un espectáculo del guatemalteco que nunca se guarda nada para los ticos

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Por Jessica Rojas Ch.
Ricardo Arjona en concierto
Ricardo Arjona entregó un espectáculo de primer nivel este viernes 14 de agosto en el primero de dos conciertos en Costa Rica como parte de su gira internacional "Lo que el Seco no dijo". (Rafael Pacheco)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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