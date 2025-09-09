Viva

Reviva en Youtube la Guerra del 48 con réplicas de armas de la época y reconocido actor

La serie ’1948′, del productor Luis Montoya, muestra armas, batallas y personajes históricos que marcaron Costa Rica

Por Fiorella Montoya
La serie sobre la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica, creada por el cineasta Luis Montoya bajo el seudónimo Lucius Alexandros, estrenará su tercera parte el 14 de setiembre en YouTube. Contó con la participación de 30 personas.
La serie sobre la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica, creada por el cineasta Luis Montoya, estrenará su tercera parte el 14 de setiembre en YouTube. Contó con la participación de 30 personas. (Cortesía/Cortesía)







Guerra civil 1948Historia de Costa RicaLucius AlexandrosFabricio Fernández
