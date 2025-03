¿Quién dijo que la historia es aburrida? Este costarricense la convierte en cine para YouTube

La historia de Costa Rica es vasta y enriquecedora, pero en su mayoría permanece en libros y periódicos antiguos que documentan la vida y los acontecimientos que moldearon el país actual.

El productor costarricense Luis Montoya decidió trasladar esas historias del papel a la pantalla, recreándolas en video con actuaciones reales. Su objetivo es divulgar estos hechos históricos de una manera diferente, tal como lo han hecho grandes productoras como Netflix.

Montoya usa la plataforma YouTube y sus habilidades como animador para impulsar su proyecto, que desarrolla bajo el seudónimo Lucius Alexandros. Durante cinco años ha producido más de 50 cortometrajes.

“A mí siempre me ha gustado la historia. Noté que hay muchos pasajes que la gente no conoce o no comprende. Creo que un joven común no entiende por qué ocurrió la Guerra del 48, por ejemplo. A veces la gente no quiere leer, entonces pensé en hacer videos”, explicó Montoya, quien trabaja como diseñador gráfico.

Luis Montoya, conocido como Lucius Alexandros en Youtube, ha producido más de 50 cortometrajes históricos en cinco años. (Cortesía)

Inicio del proyecto

Luis Montoya comenzó realizando animaciones ilustradas y narradas por él mismo. Con el tiempo y el aumento del interés del público, incorporó actores a sus grabaciones; estos fueron personas que se interesaron en el tema y lo buscaron para ser parte de los cortos. De hecho, el 90% de quienes participan lo hacen voluntariamente, luego de ver los videos. También hay familiares que lo ayudan.

“En 2022 saqué la primera filmación con amigos. Los primeros en ayudar fueron entusiastas de la historia que compartían el mismo interés. La recreación trató sobre la invasión de 1955, un pasaje poco conocido. Con ellos buscamos mejorar la calidad”, relató.

En el 2025 cuenta con un grupo de 40 actores. Al inicio, ellos solo actuaban mientras Montoya narraba los hechos. Sin embargo, la dinámica cambió y algunos tomaron clases de actuación. Ahora él se encarga de los guiones y la edición, pues sus producciones son cortometrajes en los que los actores aprenden diálogos. Incluso, algunos tienen rasgos similares a los personajes históricos que representan.

Por ejemplo, mencionó que su cuñado se parece a José María Figueres, por lo que él interpreta al expresidente.

Franklin Gavarrete encarna a José María Figueres durante las grabaciones, pues según el productor Luis Montoya, él tiene un parecido con el expresidente. (Cortesía)

Entre los hechos que ha recreado están la Guerra de Coto, la llegada de los conquistadores y la Guerra del 48. Justamente, sobre este último acontecimiento estrenará un “drama histórico” en los próximos días.

“Eso significa que hay personajes ficticios, pero que transmiten una verdad histórica. Por ejemplo, leo comentarios de la época y los incorporo en los diálogos de los personajes”, explicó.

Proceso de investigación

Montoya investiga en libros de historia costarricense, revisa periódicos antiguos y realiza trabajo de campo donde entrevista a personas que vivieron los hechos para contrastar información y desarrollar sus guiones.

Los videos tienen una duración promedio de 10 minutos. Él divide su tiempo entre diversas tareas de producción y no recibe remuneración económica. Tampoco tiene financiamiento de partidos políticos, aunque algunos seguidores han preguntado al respecto.

“La serie sobre la Guerra del 48 no tiene un enfoque político. En ese momento no existía el Partido Liberación Nacional. La producción incluirá referencias de la historia costarricense como leyendas y la Virgen de los Ángeles”, explicó.

Jairo Flores, Daniela Garita, Sofía M. Zumbado y Cristian Solís son parte del elenco de actores que trabaja voluntariamente en las producciones de Luis Montoya. (Cortesía)

Según Montoya, esta nueva serie analizará las diferencias entre “lo pasajero y lo atemporal”, refiriéndose a cómo cambia o no la historia con el tiempo.

Según Montoya, su objetivo es seguir enalteciendo la historia del país. “Cuando alguien pregunta por qué es importante la historia, suelen responder que es para no repetir los errores del pasado. Eso no es cierto, porque cada 80 años, aproximadamente, se inicia un ciclo. Lo importante de la historia es entender quiénes somos como costarricenses dentro del mundo hispanoamericano y occidental”, expresó.

La nueva serie de Lucius Alexandros se estrenará el 30 de marzo y buscará acercar un pasaje más de la historia de Costa Rica a nuevas generaciones.