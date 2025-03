Tras los pasos de Eulalia Bernard Little, pionera de muchas artes en Costa Rica

Eulalia, junto a Queen Nzinga Maxwell, Shirley Campbell, entre otras, forma parte de un importante grupo de mujeres, quienes han utilizado su arte, expresión verbal y corporal, para abordar cuestiones relacionadas con las identidades, la discriminación racial, la resistencia y la historia de las comunidades afrodescendientes en Centroamérica.

Por su parte, Bernard es heredera de un contexto de efervescencia cultural y política, marcado por movimientos como el Harlem Renaissance en EE.UU, el Garveyismo en el Caribe centroamericano, y el afrocubanismo de las primeras décadas del siglo XX. Estas corrientes compartían la reivindicación de las identidades afrotransnacionales y su contribución a las naciones latinoamericanas.

Bernard citó con contundencia, el impacto de estas ideas en su vida, para reivindicar la dignidad de las comunidades afrodescendientes y desafiar las narrativas nacionales homogéneas, basadas en la exclusión racial.

She can do wonder,

The Obeah woman yonder,

Munty want fi know,

Them future.

Obeah woman, je jé!,

Only know the past.

Obeah Woman (1991)