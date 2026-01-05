Viva

Repretel se deja una de las transmisiones más importantes del año, vea de qué se trata

Cobertura especial dará inicio el 12 de enero

Por Fátima Jiménez
Repretel asumirá una cobertura que antes estaba a cargo de Canal 13. (Archivo. )







RepretelDeportes RepretelJuegos Deportivos Nacionales Limón 2026
