Repretel se deja una de las transmisiones más importantes del año, vea de qué se trata

Repretel asumirá una cobertura que antes estaba a cargo de Canal 13.

Deportes Repretel anunció que será el encargado de una de las transmisiones más importantes del año: la cobertura exclusiva de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026.

Este hecho marca un cambio histórico, ya que durante muchos años esta transmisión había sido de Canal 13. En esta ocasión, la cobertura oficial estará a cargo de Repretel, que promete brindar a los espectadores una experiencia renovada y de alta calidad.

Los Juegos Deportivos Nacionales reunirán 19 disciplinas deportivas y contarán con la participación de los 82 cantones del país y más de 5.000 atletas, convirtiendo a Limón en el epicentro del deporte costarricense.

“La cobertura oficial dará inicio el 12 de enero con la gran inauguración, que será transmitida por Canal 11 y se extenderá hasta el 24 de enero, ofreciendo a la audiencia una experiencia completa, de alta calidad y en exclusiva por Grupo Repretel”, explicó la televisora en un comunicado de prensa.

Además, Repretel detalló que cada día se transmitirán al menos cuatro eventos deportivos, y que el calendario oficial de competencias se compartirá a través de sus redes sociales.