Periodista Gustavo Díaz regresa a ‘Noticias Repretel’ tras un inesperado episodio que cambió su vida

Gustavo Díaz anunció en julio que fue hospitalizado de emergencia debido a una obstrucción en una arteria de su corazón.

El periodista de Repretel, Gustavo Díaz, regresó este miércoles a la redacción de Noticias Repretel, luego de sufrir un padecimiento cardíaco que lo mantuvo alejado de sus labores durante cuatro meses.

“Díaz expresó alegría por volver a su lugar de trabajo y reencontrarse con sus compañeros, a quienes describió como una ‘familia’ que lo acompañó durante todo el proceso de recuperación”, informó Repretel el martes.

Según la compañía, el comunicador de 39 años aseguró que siguió de forma estricta las indicaciones médicas, lo que le permitió retomar sus funciones con un buen estado de salud.

A finales de julio, Díaz sorprendió al público al anunciar que fue hospitalizado de emergencia debido a una obstrucción en una arteria de su corazón. Durante varias semanas, el reportero —con amplia trayectoria en la cobertura de sucesos— permaneció internado bajo observación médica. Incluso, días después de su salida del centro de salud, afirmó que los doctores también atendieron otras arterias que presentaban la misma condición por una alta acumulación de colesterol.

Tras recibir el alta hospitalaria, Gustavo emprendió importantes cambios en su estilo de vida. Uno de ellos fue incorporar el ejercicio como parte de su rutina, hábito que, según contó en redes sociales, ha sido clave en su proceso de recuperación.

El periodista comentó a Repretel.com que su diagnóstico le dejó una “enseñanza profunda sobre el propósito de la vida”. Explicó que, después de años de cubrir historias difíciles en el país, ahora valora más la oportunidad de ser un puente de palabras y apoyo para quienes enfrentan momentos complicados.

Finalmente, agradeció el cariño de la audiencia, que se mantuvo pendiente de su salud y le envió mensajes de ánimo durante su ausencia. Dijo sentir la cercanía y el afecto del público, tanto dentro del canal como entre los televidentes que esperaban su regreso.