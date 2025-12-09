Repretel está de luto por muerte de querido trabajador

El editor de Repretel, Arturo Vargas Aguilar (primero de izquierda a derecha) falleció el lunes 8 de diciembre.

La familia de Repretel vuelve a vestirse de luto tras conocerse el fallecimiento de Rafael Arturo Vargas Aguilar, experimentado editor que formó parte durante muchos años del equipo del noticiero NC Once.

Compañeros y amigos expresaron su tristeza en redes sociales al enterarse de la partida de quien fue, para muchos, una figura entrañable dentro de la redacción.

El periodista Jaime Sibaja evocó los momentos compartidos con Vargas con un mensaje lleno de afecto, recordando las largas jornadas de trabajo, los encuentros familiares y las tradicionales “mejengas” entre compañeros.

Compañeros y amigos expresaron su tristeza en redes sociales por la partida de Arturo Vargas. (Tomada de redes )

La también periodista Fiorella Alvarado lamentó profundamente la noticia y resaltó el ambiente festivo que Arturo siempre llevaba a la redacción en época navideña: “Se nos adelantó Arturo, el famoso Chompi o Turi. Para esta época ya teníamos armado el portal de Navidad en la redacción, él llevaba de todo y obvio sus famosas luces”, escribió en redes.

De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Vargas tenía 65 años, era vecino de Heredia y estaba casado. Falleció este lunes 8 de diciembre.

La noticia golpea especialmente al equipo de Repretel, pues apenas en octubre perdieron a otro compañero muy querido: José “Gambito” Gamboa, realizador de NC Once y Noticias Repretel.