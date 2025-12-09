Viva

Repretel está de luto por muerte de querido trabajador

Compañeros lamentaron su partida con emotivos mensajes

Por Fátima Jiménez
Fallece el editor Arturo Vargas Aguilar de Repretel
El editor de Repretel, Arturo Vargas Aguilar (primero de izquierda a derecha) falleció el lunes 8 de diciembre. (Tomada de redes sociales )







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

