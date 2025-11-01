Así se despidió Repretel de Gambo, querido colaborador quien falleció tras una dura lucha contra el cáncer

José Gamboa trabajó por décadas Repretel, específicamente como realizador de diversos espacios, entre los que se incluye 'Noticias Repretel' y el ya extinto 'NC11'.

La familia de Repretel sufrió la muerte de uno de sus colaboradores más queridos: José Gamboa, conocido como Gambo, quien falleció este 31 de octubre luego de librar una dura batalla contra el cáncer.

La noticia de la pérdida fue anunciada durante la edición meridiana de Noticias Repretel. La periodista Melissa Durán tuvo la responsabilidad de dar la triste información y, por el dolor que le causó, abandonó la transmisión por lo afectada que quedó al comunicar el deceso.

Compañeros y conocidos de Gambo manifestaron su dolor por la muerte, entre ellos Melissa y Randall Rivera, director del noticiero.

LEA MÁS: Melissa Durán abandonó transmisión de Repretel tras recibir dura noticia: ‘No pude contener el dolor’

También la empresa aprovechó sus redes sociales para manifestar el luto que los embarga. En una publicación manifestaron: “Lamentamos el fallecimiento de nuestro querido José Alfredo Gamboa Grana, Gambo, apreciado compañero de la familia Repretel. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia. Paz a sus restos”.

Gamboa trabajó por décadas en la televisora, específicamente como realizador de diversos espacios, entre los que se incluye Noticias Repretel y el ya extinto NC11.

Don José Gamboa se acogió a su pensión en marzo de 2025, luego de 25 años en la empresa. En esa ocasión Repretel le organizó una emotiva despedida.