Repretel está de luto por muerte de uno de sus trabajadores más queridos, tras larga lucha contra el cáncer

Una dura pérdida enluta a Repretel, al conocerse que este 31 de octubre falleció quien fuera uno de sus más queridos trabajadores, tras librar una batalla contra el cáncer durante varios años.

La muerte de José Gamboa, conocido como Gambo, fue informada en el noticiero meridiano de Canal 6 por la periodista Melissa Durán, quien tuvo que abandonar la transmisión por lo afectada que quedó al comunicar el deceso.

José Gamboa trabajó por 25 años en Repretel, en el área de producción como realizador. (Instagram)

Gamboa trabajó por décadas en la televisora, específicamente como realizador de diversos espacios, entre los que se incluye Noticias Repretel y el ya extinto NC11.

“Nunca perdió esa bella sonrisa. Tengo que decir que nos duele su partida, pero si alguien sabía cuál era su destino era él”, dijo Durán.

“Él sabía que su vida en esta Tierra lo dirigía con pase directo a los brazos de nuestro Padre celestial, donde, sabemos, Gambito, que estás ahí. Estás disfrutando de tu merecido descanso”, expresó.

Melissa comentó a La Nación que había desarrollado una gran amistad con Gamboa, a quien, afirmó en el noticiero de este viernes, veía como un padre. Además, detalló que pudo despedirse de él, hace unos días.

La periodista también externó sus condolencias a la familia de Gamboa, conformada por su esposa y cuatro hijos.

“Extrañaremos las tardes de café con pancito y natilla, Gambito, pero sabemos que hoy estás en un mejor lugar”, externó conmovida la comunicadora.

Melissa Durán desarrolló una relación muy cercana con José Gamboa, trabajador de Repretel durante 25 años. (Instagram/Instagram)

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, también se refirió al sensible fallecimiento y le dedicó un breve pero sentido mensaje en sus redes sociales.

“Pocas personas conozco tan entregadas a los designios de nuestro Padre en el cielo. José Gamboa era uno de ellos. Tuve el honor de conocerlo una vez que asumí la dirección y descubrí su enorme profesionalismo y humanidad. Que en paz descanse Gambo. Que tu viaje hacia la eternidad esté lleno de luz”, escribió Rivera.

Djenane Villanueva fue otra de las figuras destacadas del canal de La Uruca que lamentó el fallecimiento de Gamboa, a quien definió como una persona que no perdía la calma y siempre estaba para dar más.

“Editor por excelencia, con un ojo preciso para la imagen y un oído atento al ritmo de la noticia. En el apuro constante de una redacción, sabía cómo acompañar las historias con sensibilidad y rigor” redactó Villanueva.

“¡Cuánto compartido, José ¡Siempre en nuestros corazones. Buen viaje a las estrellas, Gamboita", concluyó.

Don José Gamboa se acogió a su pensión en marzo de este 2025, luego de 25 años en la empresa. En esa ocasión Repretel le organizó una emotiva despedida.