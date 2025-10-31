Viva

Repretel está de luto por muerte de uno de sus trabajadores más queridos, tras larga lucha contra el cáncer

El hombre se había acogido a su pensión en marzo de este 2025, luego de laborar 25 años para la televisora

Por Juan Pablo Sanabria

Una dura pérdida enluta a Repretel, al conocerse que este 31 de octubre falleció quien fuera uno de sus más queridos trabajadores, tras librar una batalla contra el cáncer durante varios años.








