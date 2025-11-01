Omar Cascante está de luto por muerte de un querido amigo de Repretel: ‘Un grande de la televisión que no necesitó cámaras para dejar luz’

El periodista Omar Cascante recordó con cariño a don José Gamboa, querido colaborador de Repretel quien falleció este 31 de octubre.

La muerte de José Gamboa, querido colaborador de Repretel, ha sumido a amigos y compañeros de trabajo en un profundo pesar. Gambo, como era conocido, falleció este viernes 31 de octubre luego de librar una dura batalla contra el cáncer durante varios años.

Su fallecimiento provocó mensajes de muchas personas allegadas que han demostrado un cariño muy especial por don José. Melissa Durán, Randall Rivera y Djenane Villanueva manifestaron tristeza por la pérdida de su amigo.

Al dolor se sumó también el periodista Omar Cascante, quien en su cuenta de Instagram publicó un mensaje de despedida dedicado a su amigo. “Partió un gran hombre y un buen compañero. Un grande de la televisión que no necesitó cámaras para dejar luz”, escribió el comunicador en una historia.

Cascante agregó: “Porque hay personas que iluminan más desde atrás del lente que muchos bajo el foco”.

El cierre del mensaje dedicado a Gambo fue muy emotivo: “Que el cielo te encuentre como siempre fuiste: sereno, sabio y en paz, mi querido Gambo”.

Gamboa trabajó por décadas en la televisora, específicamente como realizador de diversos espacios, entre los que se incluye Noticias Repretel y el ya extinto NC11.

Don José Gamboa se acogió a su pensión en marzo de 2025, luego de 25 años en la empresa. En esa ocasión Repretel le organizó una emotiva despedida.