Omar Cascante está de luto por muerte de un querido amigo de Repretel: ‘Un grande de la televisión que no necesitó cámaras para dejar luz’

El periodista se sumó a los mensajes de dolor por el fallecimiento de José Gamboa, trabajador de Repretel

Por Jessica Rojas Ch.
Omar Cascante José Gamboa Repretel
El periodista Omar Cascante recordó con cariño a don José Gamboa, querido colaborador de Repretel quien falleció este 31 de octubre. (Instagram)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

