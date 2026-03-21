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Regresan los reyes del K-Pop: BTS arrasa en Seúl con multitudinario concierto de regreso

BTS volvió a los escenarios en el palacio Gyeongbokgung tras cuatro años de pausa. Vea los detalles del show, el récord de ventas de ‘ARIRANG’ y su próxima gira mundial

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Por AFP
en la imagen el concierto de BTS
BTS volvió a los escenarios en el palacio Gyeongbokgung tras cuatro años de pausa. Vea los detalles del show, el récord de ventas de ‘ARIRANG’ y su próxima gira mundial. (KIM MIN-HEE, AFP/AFP)







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