Cómo ver el concierto de regreso de BTS en Latinoamérica: fecha, hora y claves del evento global

BTS regresa con un concierto global en Netflix. Conozca la hora, cómo verlo y qué incluirá el evento.

El regreso de BTS ya tiene fecha, hora y plataforma. El grupo surcoreano volverá a presentarse en vivo este 21 de marzo con un concierto global transmitido en directo por Netflix.

Se trata de su primera presentación como grupo en casi cuatro años, tras la pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El evento, titulado BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, se transmitirá en vivo desde Seúl.

Hora oficial del concierto

8:00 p. m. (hora de Corea del Sur)

Horarios en América Latina

Costa Rica: 5:00 a. m.

México: 5:00 a. m.

Colombia: 6:00 a. m.

Chile, Argentina y Brasil: 8:00 a. m.

El horario responde al prime time coreano, lo que implica transmisiones en la madrugada o mañana para el continente americano.

Cómo ver el concierto

Para acceder al concierto en vivo, no se requieren pasos complejos.

Lo esencial:

Tener una suscripción activa a Netflix

Ingresar a la plataforma a la hora del evento

Buscar la transmisión en vivo del concierto

El evento está incluido en todos los planes de Netflix. No requiere pago adicional.

Para evitar problemas de acceso:

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La presentación se realizará en la Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios más emblemáticos de Seúl, ubicada frente al Palacio Gyeongbokgung.

Qué presentará BTS en este regreso

El concierto marcará el debut en vivo de canciones del nuevo álbum del grupo, ARIRANG, que se lanzará el 20 de marzo, un día antes del show. El repertorio del concierto aún no ha sido revelado.

Asimismo, el regreso de BTS incluye también el estreno del documental BTS: THE RETURN, que estará disponible en Netflix a partir del 27 de marzo. La producción muestra el proceso creativo del álbum ARIRANG y el reencuentro del grupo tras la pausa.