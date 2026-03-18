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Cómo ver el concierto de regreso de BTS en Latinoamérica: fecha, hora y claves del evento global

El grupo surcoreano vuelve a los escenarios con un show global en vivo desde Seúl. Aquí los horarios y cómo verlo

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Por Jailine González Gómez
BTS regresa con un concierto global en Netflix. Conozca la hora, cómo verlo y qué incluirá el evento.
BTS regresa con un concierto global en Netflix. Conozca la hora, cómo verlo y qué incluirá el evento. (Netflix/Netflix)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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