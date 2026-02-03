Viva

BTS regresa a los escenarios con concierto global transmitido por Netflix este marzo: conozca la fecha y los detalles

BTS regresa a los escenarios con un concierto global en Netflix y el estreno de su nuevo álbum ‘ARIRANG’

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La preventa solo tiene fechas confirmadas en México. Esto es lo que debe saber sobre la ARMY Membership y su uso.
BTS regresa a los escenarios con un concierto global en Netflix y el estreno de su nuevo álbum 'ARIRANG'. (X [Twitter]/@bts_bighit)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNetflixBTSkpopk-popBangtan BoysBangtan Sonyeondan
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.