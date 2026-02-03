BTS regresa a los escenarios con concierto global transmitido por Netflix este marzo: conozca la fecha y los detalles

BTS regresa a los escenarios con un concierto global en Netflix y el estreno de su nuevo álbum 'ARIRANG'.

Por primera vez en casi cuatro años, BTS volverá a presentarse en vivo como grupo. El regreso será con un concierto global transmitido en directo por Netflix el 21 de marzo, incluido en todos los planes de la plataforma.

El espectáculo se realizará desde Plaza Gwanghwamun, frente al Palacio Gyeongbokgung, uno de los sitios históricos más emblemáticos de Seúl. Allí, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook retomarán el escenario como unidad tras el periodo de pausa del grupo.

El concierto marcará también la primera presentación en vivo de canciones del próximo álbum de estudio de BTS, ARIRANG, cuyo lanzamiento está programado para el 20 de marzo, un día antes del evento.

Horario del concierto

8 p. m. (KST)

4 a. m. (PT)

7 a. m. (ET)

Netflix aún no ha detallado el acceso exacto al streaming en vivo, pero confirmó que la transmisión será exclusiva de la plataforma.

El regreso después de la pausa

La pausa de BTS respondió al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En diciembre de 2022, los integrantes suspendieron sus actividades grupales para cumplir con el alistamiento. Jin y J-hope concluyeron su servicio en 2024. RM, V, Jimin y Jung Kook lo hicieron a inicios de junio de 2025. SUGA fue el último en finalizar, el 21 de junio de 2025.

Durante ese periodo, los integrantes desarrollaron proyectos individuales. Ahora, el concierto en Gwanghwamun simboliza el reencuentro oficial del grupo en vivo.

Gira mundial y documental

Tras el concierto, BTS iniciará la ARIRANG World Tour, con 82 conciertos en 34 regiones del mundo.

Además, Netflix estrenará el 27 de marzo el documental BTS: THE RETURN. La producción acompaña el regreso del grupo y documenta el proceso creativo de ARIRANG, con material detrás de cámaras y el reencuentro de los siete integrantes tras casi cuatro años sin actividades grupales.

El documental sigue a BTS durante su trabajo en estudio, su reflexión sobre el pasado del grupo y la construcción de esta nueva etapa conjunta.