BTS visitará Latinoamérica en 2026: solo estos 6 países de la región fueron incluidos en su nueva gira mundial

El grupo surcoreano volverá a Latinoamérica en 2026. México es el único país con recinto y venta confirmados hasta ahora

Por Jailine González Gómez
El grupo surcoreano BTS anunció su gira 2026 con paradas en México, Sudamérica y Brasil. Solo México tiene sede y venta oficial confirmadas.
El grupo surcoreano BTS anunció su gira 2026 con paradas en México, Sudamérica y Brasil. Solo México tiene sede y venta oficial confirmadas. (X [Twitter]/@bts_bighit)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

