BTS visitará Latinoamérica en 2026: solo estos 6 países de la región fueron incluidos en su nueva gira mundial

El grupo surcoreano BTS anunció su gira 2026 con paradas en México, Sudamérica y Brasil. Solo México tiene sede y venta oficial confirmadas.

BTS anunció una nueva gira mundial para 2026 y confirmó una serie de conciertos en Latinoamérica, con presentaciones en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. El anuncio se dio mediante un comunicado oficial publicado por BigHit Music en la plataforma Weverse, donde se detallan las primeras fechas y se adelanta que los calendarios varían según país y región.

En el caso de Latinoamérica, solo México tiene confirmado el recinto y el proceso de venta de entradas. El resto de los países mantiene fechas anunciadas, pero con sedes y detalles por definir.

Fechas confirmadas en Latinoamérica

México

7 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

9 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

10 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

Colombia

2 de octubre de 2026 – Bogotá – Recinto por confirmar

3 de octubre de 2026 – Bogotá – Recinto por confirmar

Perú

9 de octubre de 2026 – Lima – Recinto por confirmar

10 de octubre de 2026 – Lima – Recinto por confirmar

Chile

16 de octubre de 2026 – Santiago – Recinto por confirmar

17 de octubre de 2026 – Santiago – Recinto por confirmar

Argentina

23 de octubre de 2026 – Buenos Aires – Recinto por confirmar

24 de octubre de 2026 – Buenos Aires – Recinto por confirmar

Brasil

28 de octubre de 2026 – São Paulo – Recinto por confirmar

30 de octubre de 2026 – São Paulo – Recinto por confirmar

31 de octubre de 2026 – São Paulo – Recinto por confirmar

Venta de entradas en México

Para las fechas en Ciudad de México, BigHit Music detalló el proceso de venta a través del sistema ARMY MEMBERSHIP Presale, gestionado mediante Weverse.

Registro para preventa ARMY MEMBERSHIP

Apertura: martes 13 de enero, 7:30 a. m. PT

Cierre: domingo 18 de enero, 3:00 p. m. PT

Preventa ARMY MEMBERSHIP

Jueves 22 de enero de 2026: Ciudad de México, días 1 y 2

Viernes 23 de enero de 2026: Ciudad de México, día 3

Horario: de 9:00 a. m. a 9:59 p. m. (hora local)

Venta general

Sábado 24 de enero de 2026, desde las 9:00 a. m. (hora local)

Solo las personas con membresía ARMY que se registren previamente podrán acceder a la preventa. El correo asociado a la cuenta de Weverse debe coincidir con el de Ticketmaster para poder ingresar a la fila virtual.

BigHit Music indicó que, para conciertos en Estados Unidos, Canadá y México, se valida la membresía ARMY US o GLOBAL. En el caso de Europa, solo se aceptará la membresía GLOBAL.

Para más información oficial, BigHit Music remite al sitio btsworldtourofficial.com, en la sección de preguntas frecuentes.

BTS y su relación con Latinoamérica

La presencia de BTS en Latinoamérica ha sido esporádica, pero significativa. Su primera visita a la región ocurrió en 2014, cuando realizaron un fan meeting en Brasil y participaron en el evento Music Bank en Ciudad de México. Un año después, con The Red Bullet Tour, regresaron a México, Brasil y Chile.

En 2017, la gira Wings Tour volvió a incluir a Brasil y Chile, mientras que México también sumó una nueva visita. La última presentación de BTS como grupo en la región se dio en 2019, con dos conciertos en Brasil durante la gira Speak Yourself World Tour. Desde entonces, no habían anunciado fechas conjuntas en Latinoamérica.

En años recientes, algunos integrantes visitaron la región de forma individual, como V en México para un programa televisivo, o la participación de Jin en un concierto de Coldplay en Argentina en 2022.

El regreso tras la pausa

BTS debutó en 2013 y jugó un papel central en la expansión global del K-pop. Fue el primer acto coreano en liderar el Billboard Hot 100 con Dynamite en 2020, seguido por éxitos como Butter y My Universe. En 2022, el grupo anunció una pausa para explorar proyectos individuales y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Las enlistaciones al servicio militar comenzaron en diciembre de 2022 y se completaron en 2023. Durante ese periodo, los integrantes desarrollaron carreras solistas con presencia en listas internacionales y giras propias. En 2026, el grupo prepara su regreso colectivo con un nuevo álbum de estudio, previsto para marzo, y una gira global que comenzará en Corea del Sur pocas semanas después.