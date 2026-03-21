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BTS regresa con fuerza y apunta a destronar récord histórico de Taylor Swift

Con 82 fechas confirmadas, incluyendo Buenos Aires, el regreso de BTS proyecta ingresos por US$ 2.000 millones y un impacto masivo en el turismo global

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Por AFP
El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'.
El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'. (Weverse/Weverse)







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