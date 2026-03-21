Viva

BTS rompe récord con casi 4 millones de copias vendidas en un día con su nuevo álbum

El grupo de K-pop BTS regresa tras el servicio militar con su álbum ‘ARIRANG’ y un concierto masivo en Seúl. Vea los detalles del récord de ventas y el nuevo disco

EscucharEscuchar
Por AFP
Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM y J-Hope, miembros del grupo BTS, actúan en el programa «Good Morning America» el 15 de mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York.
El grupo de K-pop BTS regresa tras el servicio militar con su álbum ‘ARIRANG’ y un concierto masivo en Seúl. Vea los detalles del récord de ventas y el nuevo disco. (NOAM GALAI/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BTSRecordÁlbumARIRANG
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.