Reconocidos reguetoneros coincidirán en Costa Rica con exponentes de la música regional mexicana

El puertorriqueño Wisin durante un concierto en Costa Rica en las fiestas de Palmares 2018.

En una combinación de exponentes del reguetón clásico y de la nueva generación, tres figuras del género se presentarán en Costa Rica como parte del Barboza Fest 2026, que se realizará el próximo 12 de setiembre en el Estadio Nacional. Se trata de los puertorriqueños Wisin y Darell, así como del estadounidense Nicky Jam.

Y para quienes prefieren los sonidos del norte de Latinoamérica, el festival también incluirá presentaciones de música regional mexicana a cargo de Espinoza Paz y la Banda MS.

Además, la alineación del festival se completa con la cantante colombiana Hanan Rivas y el DJ Alex Sensation.

La productora a cargo del evento, HBarboza Producciones, informó a través de un comunicado de prensa que prontó anunciará los detalles sobre la venta de entradas y las localidades del espectáculo.

Artistas regresan a Costa Rica

La última presentación de Nicky Jam en Costa Rica ocurrió el 15 de setiembre de 2019, durante el Billboard Latin Music Showcase, celebrado en el Centro de Eventos Pedregal.

Wisin, por su parte, se presentó en las fiestas de Palmares de 2018, mientras que Darell participó en la edición 2024 del Festival Picnic.

En cuanto a los cantantes de regional mexicana, Espinoza Paz ofreció su espectáculo más reciente en Costa Rica durante las fiestas de Santa Cruz de 2024 y la Banda MS visitó el país en 2023 para un concierto en el que compartió escenario con Enanitos Verdes.