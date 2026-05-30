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Reconocidos reguetoneros coincidirán en Costa Rica con exponentes de la música regional mexicana

El Estadio Nacional será el hogar del Barboza Fest 2026, el cual reunirá en setiembre próximo a figuras reconocidas del reguetón y la música regional mexicana. Conozca los detalles de sus conciertos.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
El puertorriqueño Wisin durante un concierto en Costa Rica en las fiestas de Palmares 2018. (Diana Mendez)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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