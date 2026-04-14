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Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

Artista tenía 64 años, falleció en Argentina. Hace menos de un mes la banda dio un concierto en Costa Rica

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Por Jessica Rojas Ch.
Felipe Staiti Enanitos Verdes
El guitarrista argentino Felipe Staiti asumió como cantante de Enanitos Verdes cuando murió su colega y compañero Marciano Cantero en el 2022. (El Universal/México/GDA)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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