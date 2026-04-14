Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

El guitarrista argentino Felipe Staiti asumió como cantante de Enanitos Verdes cuando murió su colega y compañero Marciano Cantero en el 2022.

El icónico guitarrista argentino Felipe Staiti, fundador de la afamada banda Enanitos Verdes, falleció a los 64 años, según informaron medios como El Tiempo de Colombia, La Nación de Argentina e Infobae.

El artista murió en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza, en Argentina.

Tras la muerte del vocalista Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió como intérprete.

De acuerdo con el medio argentino, Staiti murió este lunes 13 de abril en horas de la tarde tras sufrir complicaciones de salud. El músico había estado internado en el centro médico por un cuadro de deshidratación profunda.

Infobae explicó que uno de los primeros en manifestar dolor por la muerte del intérprete fue Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, quien escribió un mensaje en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”, manifestó.

Hace menos de un mes, la banda argentina Enanitos Verdes se presentó en concierto en Costa Rica como parte del festival Picnic. (Rafael Pacheco)

El Clarín recordó que Staiti contrajo a finales del 2024 una infección bacteriana en México, que, combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que a la postre lo llevaría al hospital.

Pese a su situación de salud, Staiti se encontraba en proceso de recuperación y entre sus planes a corto plazo estaba una gira que realizaría con Enanitos Verdes y los españoles de Hombres G por Estados Unidos entre junio y julio. Además, la banda argentina, íconos del rock en español, también estaba trabajando en un disco de grandes éxitos.

Enanitos Verdes empezó a crear música en noviembre de 1979 y cuatro años después participó en el Festival de la Falda (de Argentina), donde antes habían tocado artistas como Charly García y Alberto Spinetta. En ese encuentro, los Enanitos fueron declarados el grupo revelación. Ahí comenzó el camino de la fama.