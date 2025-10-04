Tendencias

Nicky Jam recibió doctorado Honoris Causa: así lo reconoció universidad en Colombia

La Universidad de la Costa le otorgó el reconocimiento por su impacto en la música y el emprendimiento cultural

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El reguetonero Nicky Jam recibió el título en Barranquilla por su trayectoria musical y sus proyectos empresariales.
El reguetonero Nicky Jam recibió el título en Barranquilla por su trayectoria musical y sus proyectos empresariales. (Instagram/@nickyjam)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNicky JamColombiadoctoradoHonoris Causa
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.