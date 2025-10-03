Tendencias

Jennifer López revela detalles sobre su divorcio con el actor Ben Affleck: ‘Lo mejor que me pudo haber pasado’

Jennifer López sorprendió al hablar sobre su divorcio con Ben Affleck y reveló algo inesperado sobre cómo fue trabajar juntos tras la separación

Por Listín Diario / República Dominicana / GDA
Jennifer López aseguró que su divorcio con Ben Affleck fue una etapa clave en su crecimiento personal y relató cómo fue trabajar con él después. Fotos: Archivo. (Archivo)







notas iaSUCJennifer LópezBen AffleckJLo
