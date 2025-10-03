Jennifer López revela detalles sobre su divorcio con el actor Ben Affleck: ‘Lo mejor que me pudo haber pasado’

Jennifer López aseguró que su divorcio con Ben Affleck fue una etapa clave en su crecimiento personal y relató cómo fue trabajar con él después. Fotos: Archivo.

Jennifer López aseguró que su separación de Ben Affleck fue uno de los momentos más significativos de su vida. A pesar de tratarse de un divorcio reciente, la cantante calificó esta experiencia como positiva porque le permitió crecer.

En una entrevista transmitida por el programa CBS News Sunday Morning, López dijo que aquella ruptura fue “lo mejor” que le ocurrió, ya que marcó un antes y un después en su desarrollo emocional.

La intérprete explicó que su separación del actor de 53 años influyó profundamente en su vida personal y profesional.

“Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba crecer”, expresó.

La cantante también recordó que trabajó con Affleck en la producción de la película El beso de la mujer araña, la cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero. En ese mismo mes la pareja formalizó su divorcio.

López indicó que filmar la cinta resultó complejo porque, aunque se sentía realizada en el trabajo, su situación personal en casa era difícil. Explicó que enfrentaba emociones encontradas entre la felicidad del set y la tensión en su vida familiar.

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación en 2021, casi dos décadas después de haber sido pareja a inicios de los años 2000. Se casaron en una ceremonia privada en Las Vegas en julio de 2022.

Posteriormente, celebraron una segunda ceremonia el 20 de agosto de ese mismo año en Georgia, acompañados de familiares y amigos cercanos.

La cantante presentó la solicitud de divorcio el 26 de abril de 2024, exactamente dos años después de su boda en Georgia. En el documento legal señaló diferencias irreconciliables como la razón principal de la ruptura e indicó esa misma fecha como el momento en que la separación ocurrió.

