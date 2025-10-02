Jennifer López muestra su belleza natural sin maquillaje durante su rutina de cuidado de la piel

Jennifer López se mostró sin maquillaje y aplicó cremas en un video difundido en Instagram para promocionar su línea de belleza.

Jennifer López, de 56 años, publicó un video en Instagram donde apareció sin maquillaje, mientras realizaba su rutina facial con productos de su propia línea de belleza, JLO Beauty.

La grabación se compartió este 1.° de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Música.

En las imágenes, se observa a la cantante frente al espejo, utilizando dos cremas para el rostro. Mientras suena la canción Birthday, uno de sus sencillos más recientes, baila frente a la cámara y sonríe mientras aplica los cosméticos.

La cuenta oficial de su marca de productos de cuidado facial acompañó el video. La publicación se difundió como parte de la estrategia promocional de su línea cosmética.

Durante el pasado mes de julio, JLo celebró su cumpleaños en el exclusivo complejo Regnum Carya, ubicado en Antalya, Turquía.

La intérprete se hospedó en la lujosa Crown Villa, una suite estilo caverna construida en piedra maciza. Durante su estancia, la artista también ofreció un concierto privado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.