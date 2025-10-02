Viva

Jennifer López muestra su belleza natural sin maquillaje durante su rutina de cuidado de la piel

Jennifer López sorprendió con un video sin maquillaje, donde mostró su rutina de cuidado facial y celebró el Día Internacional de la Música

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer López se mostró sin maquillaje y aplicó cremas en un video difundido en Instagram para promocionar su línea de belleza.
Jennifer López se mostró sin maquillaje y aplicó cremas en un video difundido en Instagram para promocionar su línea de belleza. (Screenshot video/IG @jlo/Screenshot video/IG @jlo)







