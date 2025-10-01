Jennifer Lopez no se siente comprendida en Hollywood y ahora busca un nuevo reconocimiento con este papel

Jennifer Lopez reconoció que ha sido incomprendida como actriz y quiere destacar con una cinta ligada a Sônia Braga

Jennifer Lopez manifestó que no necesita ganar un premio Oscar para validar su carrera, pero confesó que enfrenta una batalla constante por ser reconocida como actriz. La artista compartió esta reflexión durante una entrevista en el programa Sunday Morning, de CBS News, emitido el domingo 28 de setiembre.

La producción que podría marcar un nuevo hito en su trayectoria se titula El beso de la mujer araña, una nueva versión del largometraje dirigido por Héctor Babenco y que, en su versión original de 1985, tuvo como protagonista a la actriz brasileña Sônia Braga.

Según la revista Variety, Jennifer Lopez figura entre las candidatas con posibilidad de recibir una nominación como Mejor Actriz de Reparto. Aunque no lidera la lista de favoritas, el estudio responsable de la cinta ya confirmó que impulsará una campaña para que la artista obtenga ese reconocimiento.

Durante la conversación con el periodista Lee Cowan, la actriz respondió que no tiene expectativas en torno a los premios de la Academia. Explicó que aprendió una lección en 2020, cuando no fue considerada por su papel en Estafadoras de Wall Street (2019), a pesar de haber recibido elogios de la crítica y una nominación al Globo de Oro.

Lopez indicó que su mayor satisfacción está en el proceso de grabación y en el hecho de que el público valore su trabajo. Reconoció que sería grato recibir un galardón, pero aclaró que con el paso del tiempo entendió que no depende de eso para sentirse plena profesionalmente.

Agregó que no desprecia una eventual estatuilla, aunque afirmó que ya no la considera imprescindible como lo hizo en su juventud. Dijo que, de recibirla, se sentiría agradecida, pero que ya no representa una necesidad vital para ella.

En otro momento de la entrevista, Jennifer Lopez aceptó que ha enfrentado dificultades para ser tomada en serio en la industria del cine. Señaló que desde el inicio, y posiblemente por siempre, ha percibido esa falta de reconocimiento.

Comentó que esa sensación de ser una azarosa incomprendida surgió desde que se hizo conocida. Expresó que el público tiende a tener una imagen distorsionada sobre quién es ella realmente y que eso ha alimentado una percepción confusa sobre su trabajo.

