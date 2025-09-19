Jennifer López rechazó teñirse el pelo para una película y generó revuelo: ‘Las puertorriqueñas no se tiñen el cabello de rubio platino’

Jennifer López rechazó el rubio platinado en su nuevo papel por una razón personal y terminó usando peluca tras insistencia del director.

Jennifer López rechazó usar un cabello rubio platinado para su papel en la nueva versión de El beso de la mujer araña. La artista explicó que se opuso a la propuesta del director Bill Condon, quien había sugerido que usara una peluca muy clara.

Durante un conversatorio en la sede de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la cantante compartió su decisión con el público. En el encuentro también participó el cineasta.

“Él quería que yo apareciera con el rubio platinado. Yo dije: ‘Sabe, las puertorriqueñas no se tiñen el cabello de rubio platinado’”, relató la actriz, según se observa en un video compartido por un seguidor el martes 16 de setiembre.

Para López, ese color no armonizaba con su tono de piel. Aclaró que ya se ha teñido con rubios oscuros o tonos miel, pero consideró que el rubio platinado no le favorecía. “Mi piel no lo permite”, expresó.

A pesar de los argumentos, el director insistió en su propuesta. La intérprete dijo que no tuvo otra opción más que aceptar. “Él dijo: ‘No, no, no, usted va a ser rubia platinada’. Y yo quedé como: ‘Bueno, j*der, hagámoslo’. Recibí la peluca y luego intentamos acertar con el tono de piel”**, contó.

El estilo elegido logró captar la atención del público. Desde el lanzamiento del tráiler, el cabello de López generó comentarios en redes sociales. El domingo 14 de setiembre, la cantante publicó en sus cuentas oficiales imágenes del rodaje luciendo la peluca.

El beso de la mujer araña está basado en la novela homónima del escritor argentino Manuel Puig (1932-1990).

Esta es la segunda vez que el libro se adapta al cine. En 1985, la historia fue llevada a la pantalla por el director Héctor Babenco (1946-2016), con participación destacada de una actriz brasileña.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.