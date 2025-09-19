Viva

Jennifer López rechazó teñirse el pelo para una película y generó revuelo: ‘Las puertorriqueñas no se tiñen el cabello de rubio platino’

La actriz y cantante protagoniza el remake de ‘El beso de la mujer araña’ con una imagen que causó revuelo desde el tráiler

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer López rechazó el rubio platinado en su nuevo papel por una razón personal y terminó usando peluca tras insistencia del director.
Jennifer López rechazó el rubio platinado en su nuevo papel por una razón personal y terminó usando peluca tras insistencia del director.







