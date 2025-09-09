Jennifer López reaparece en Beverly Hills junto al hijo de Ben Affleck: vea el atrevido look que usó

Jennifer Lopez estuvo con Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck, en una salida por Beverly Hills que incluyó compras y almuerzo.

Jennifer López, de 56 años, atrajo la atención en un paseo por Beverly Hills, California, el sábado 6 de setiembre.

La artista vistió un conjunto llamativo que dejó su abdomen al descubierto. Combinó una camiseta recortada, boina, calzado de tacón y un pantalón holgado, lo que realzó su silueta.

Sin embargo, su vestimenta no fue lo único que generó comentarios. López caminó acompañada de Samuel Garner Affleck, de 13 años, hijo menor de su exesposo Ben Affleck, de 53 años.

El adolescente es fruto de la relación que el actor mantuvo con la actriz Jennifer Garner, con quien estuvo casado entre 2005 y 2018. De ese matrimonio también nacieron Violet, de 19 años, y Seraphina, de 16.

Durante la tarde, López y Samuel visitaron varias tiendas de lujo en una zona popular entre celebridades.

Posteriormente almorzaron juntos. Al finalizar la actividad, la artista lo dejó en la residencia de su padre.

La intérprete es madre de los gemelos Max y Emme, de 17 años, nacidos durante su relación con el cantante Marc Anthony, de 56 años.

