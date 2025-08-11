Jennifer López lidió con un ataque de insecto en pleno concierto

Jennifer López vivió incidentes en Kazajistán, Turquía y Polonia durante su gira “Up All Night”, incluyendo un ataque de insecto en escena.

La cantante y actriz Jennifer López vivió un momento inesperado durante su gira Up All Night.

El incidente ocurrió este domingo 10 de agosto en Almaty, Kazajistán, cuando un grillo se posó sobre su cuerpo en medio de una interpretación musical.

El insecto recorrió su torso y llegó hasta su cuello. La artista, de 56 años, se mantuvo concentrada en el espectáculo y continuó cantando hasta retirarlo, sin saber de qué insecto se trataba.

Este episodio se sumó a otras situaciones llamativas durante su gira. En Estambul, Turquía, un guardia de seguridad le negó el ingreso a la tienda Chanel del centro comercial Istinye Park, al no reconocerla y alegar que el local estaba lleno.

Además, el pasado 13 de julio en Varsovia, Polonia, sufrió un contratiempo con su vestuario cuando la falda que llevaba como parte del atuendo se desprendió, dejándola únicamente con la ropa interior dorada diseñada para esa presentación.

