La figura clave que hereda el imperio de Giorgio Armani: quién es Leo Dell’Orco

Leo Dell’Orco, director de estilo y pareja de Armani, asumirá un rol crucial en el plan de sucesión tras la muerte del diseñador.

La muerte del diseñador Giorgio Armani a los 91 años activó el plan de sucesión que él mismo dejó preparado para asegurar la estabilidad de su empresa.

Sin herederos directos, el creador italiano delegó su legado a un grupo de máxima confianza. En ese círculo íntimo destaca Leo Dell’Orco, figura estratégica tanto en lo profesional como en lo personal.

Dell’Orco: la voz más cercana a Giorgio Armani

Durante más de 20 años, Leo Dell’Orco se consolidó como la persona más cercana a Giorgio Armani dentro y fuera de la compañía. Ocupó el cargo de director de la oficina de estilo masculino, un puesto clave en una firma que transformó la sastrería para hombres en todo el mundo.

Su rol no se limitó a las decisiones creativas. Dell’Orco fue también la última pareja del diseñador, lo que le permitió tener acceso privilegiado a las decisiones más importantes del grupo Armani. En su última entrevista con el Financial Times, el propio empresario señaló que su plan de sucesión se basaba en transferir de forma progresiva sus responsabilidades a personas cercanas, incluyendo explícitamente a Dell’Orco.

La Fundación Giorgio Armani: pilar del legado

En 2016, Giorgio Armani fundó una entidad con un propósito concreto: proteger el futuro de su firma y mantener su independencia. La Fundación Giorgio Armani tiene como objetivo principal evitar la venta de la empresa o que pierda su esencia creativa. Aunque por ahora su participación accionaria es minoritaria, se espera que el testamento del diseñador le otorgue un mayor control.

Esta fundación será dirigida por un triunvirato de confianza elegido por el propio Armani. Entre ellos se encuentra Leo Dell’Orco, quien compartirá la dirección con Silvana Armani, sobrina del diseñador, y con Bellotti, otro estrecho colaborador del grupo.

Familiares cercanos también formarán parte del relevo

Además de Dell’Orco, el plan sucesorio incluye a tres familiares directos. Silvana Armani, de 69 años, hija de su hermano fallecido Sergio, trabaja en el área creativa de moda femenina y estará a cargo de la fundación.

Roberta Armani, de 54 años, se ocupa de las relaciones públicas y mantiene el contacto con figuras del espectáculo. También forma parte del legado Andrea Camerana, de 55 años, hijo de Rosanna, la hermana del diseñador. Camerana ya ostenta cargos ejecutivos en la empresa. Rosanna Armani, de 86 años, nunca asumió funciones directas, pues se mantuvo en un ámbito más familiar.

Con este esquema, la continuidad del imperio Armani queda en manos de un grupo de confianza. Leo Dell’Orco, con su experiencia, cercanía y legitimidad dentro del grupo, será uno de los pilares centrales en esta nueva etapa.

