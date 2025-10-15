Viva

Rata irrumpe en noticiero y asusta a presentadora en vivo, vea el curioso momento

Según reportes, la población de roedores en Londres aumentó considerablemente en los últimos años

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Periodista Londres
Una presentadora de noticias en Londres pasó un curioso momento en vivo y su reacción se volvió viral. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RataLondresPresentadoraMaryam Nemazee
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.