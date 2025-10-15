Rata irrumpe en noticiero y asusta a presentadora en vivo, vea el curioso momento

Una presentadora de noticias en Londres pasó un curioso momento en vivo y su reacción se volvió viral.

Una presentadora de noticias en Londres, identificada como Maryam Nemazee, vivió un inesperado susto durante una transmisión en vivo del canal Al Jazeera, cuando una rata saltó sobre su escritorio y cruzó rápidamente frente a las cámaras.

La periodista reaccionó con evidente sorpresa: se levantó de su silla, soltó un grito y, tras unos segundos de desconcierto, se disculpó con la audiencia.

“Oh, Dios mío, eso fue una... Ok, disculpas a todos. Una rata acaba de correr sobre el escritorio. Continuemos”, alcanzó a decir antes de retomar su labor informativa.

Cuando el roedor salió del plano, Nemazee intentó recuperar la calma y continuó con la transmisión, aunque permaneció de pie por un momento, entre nervios y risas, antes de volver a sentarse.

Algunas páginas en redes sociales especularon que el episodio podría haber sido una broma, un montaje, o incluso un video generado mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, medios locales aseguraron que el incidente fue completamente real, tanto la presencia del animal en el estudio como la reacción espontánea de la periodista.

Según reportes, la población de roedores en Londres aumentó considerablemente en los últimos años, lo que ha generado preocupación por los riesgos sanitarios asociados.

En 2024, se documentaron casos de infestaciones en hospitales y clínicas, aunque hasta ahora no se tenían registros de ratones o ratas en estudios de televisión.