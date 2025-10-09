Miss Costa Rica enfureció por lo que hizo una invitada en su boda: ‘Era lo único que no quería que pasara’

La Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, tomó sus redes sociales para relatar que no todo fue color de rosas en su soñada boda, llevada a cabo en agosto de este año, en Italia.

En un video subido a su cuenta de TikTok, Rees narró que lo hecho por una invitada a su matrimonio la enfureció. Según la modelo, esta persona, a quien no identificó, irrespetó la única norma que puso para el evento.

La reina de belleza solicitó a sus invitados que vistieran de negro, según explicó, consciente de que el viaje a Europa ya era suficiente complicación como para solicitar algo más elaborado.

“Yo no pedí nada superelegante. Mi regla fue: siéntanse increíbles, véanse elegantes y sobre todo, que sea de color negro. Yo no pedí nada caro, yo no pedí nada, o sea, ustedes podían ir a una americana, comprar la ropa, que a mí me pela”, comentó.

Valeria Rees narró incómoda situación en la boda

No obstante, a dos días de celebrarse la boda, recibió un mensaje de una invitada, quien le indicó que su acompañante había llevado ropa azul, por lo que le consultó si entonces debía “dejarla en el hotel”.

“Esperé que pasaran varias horas para que se me bajara el colerón. Que le estén preguntando eso a uno, dos días antes de la boda, es una desconsideración, porque significa: ‘Hola, decidí venir hasta acá, pero no he hecho el esfuerzo ni siquiera por saber cómo me tengo que vestir’”, declaró.

A pesar de tener la sangre hirviendo, Rees optó por la vía diplomática. Les reiteró que estaban invitados, los instó a no preocuparse y les comentó que en “la ciudad de la moda” existían muchas opciones para encontrar ropa. Sin embargo, la indirecta no tuvo éxito y el día de la boda, la mujer apareció vestida de azul.

“Obviamente, eso era lo único que yo no quería que pasara, que llegara alguien y respetara el código de vestimenta porque iba a estar una persona grabando y yo quería que todo se viera parejo y se ve muy mal que haya una persona de un color distinto”, expresó la modelo tica.

Al enterarse, Valeria Rees se enojó y su molestia escaló a “estar furiosa”, cuando la invitada llegó a sentarse en la segunda fila. Ante esto, sus amigas tuvieron que intervenir para quitarla de su asiento. Además, luego descubrió que la mujer había llegado al evento en una limusina.

“¿Por qué usted puede organizar una limusina y no puede ir por un vestido? ¿No te pudiste traer un vestido color negro?. Se me quedó viendo todo el día, toda la noche, toda la ceremonia, obviamente ni siquiera me felicitó“, narró.

“Por favor, en serio, no sean esa persona. Si alguien dice color negro, nada más lleven color negro, o sea, no dice azul. Es que ni siquiera era color negro azulado, era azul azul. Azul me iba a poner yo del colerón”, concluyó.