Reconocido cantante vivió incómodo momento en Costa Rica: ¡No querían ni hablarle!

El cantante puertorriqueño Guaynaa relató en una entrevista un momento incómodo que vivió en una de sus visitas recientes a Costa Rica.

Contó que se encontraba en un restaurante de comida rápida y que el personal se le acercó para conversar con él y pedirle una fotografía.

“Llega una muchacha y me dice: ‘Están ahí adentro locos en la cocina por tomarse una foto contigo’. Y yo: ‘Ay, gracias, niña. Tranquila, que acabo de ordenar. Estoy aquí esperando la comida. Lo que ustedes quieran: fotos y videos’”, le dijo amablemente el cantante.

Hasta ese momento todo iba bien. Entonces, la mujer le dijo que ella fue la primera en identificarlo. Ese comentario Guaynaa lo tomó como “una flor”, es decir, un cumplido. Por eso dijo que debía devolver “la flor”.

Guaynaa vivió un momento incómodo en un restaurante de comida rápida en Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Fue cuando le dijo a la mujer: “Entonces le digo yo: ‘Te tengo que decir algo: la maternidad te queda hermosa’”, cuenta entre risas, porque de inmediato la mujer le respondió: “Yo no estoy embarazada”.

El artista dice que no sabía dónde meter la cabeza. “Ojalá ese sándwich salga volando para no estar aquí más de 10 segundos. Fue terrible. La tipa se encabronó. No quería que yo le hablara”, dijo durante la entrevista.

Además, agregó que creía que la costarricense estaba pasando por alguna condición de salud que le hacía tener el estómago inflamado, pero concluyó en que “nadie lo manda a querer hacer un cumplido”.

En los comentarios de la publicación en TikTok, muchos usuarios hicieron mofa del momento y costarricenses comentaron para reírse de la situación.