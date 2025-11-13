Radioemisoras UCR tienen nuevo director; descubra de quién se trata

Carlos Matute, nuevo director de Radioemisoras UCR, es licenciado en Periodismo con énfasis en Producción de Medios.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) designó al comunicador Carlos Matute Ordoñez como nuevo director de las radioemisoras universitarias.

De acuerdo con la institución, el nombramiento regirá del 17 de noviembre del 2025 al 16 de noviembre del 2029, tras un proceso en el que se analizaron los atestados y proyectos de las personas postulantes al cargo.

Matute, de 38 años y originario de Caracas, Venezuela, sustituirá a Andrea Solano Benavides. Es licenciado en Periodismo con énfasis en Producción de Medios, productor audiovisual y actualmente forma parte del equipo de Canal Quince UCR.

Según el comunicado de la universidad, su trayectoria profesional abarca más de 15 años de experiencia en medios de comunicación privados, comunitarios, públicos y digitales, además de haber sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez en 2023.

Al referirse a su nombramiento, Matute expresó que la designación representa una oportunidad significativa para contribuir desde su experiencia y desde la convicción del valor de la comunicación pública universitaria.

Destacó el papel esencial de las radioemisoras de la UCR por su capacidad de reinventarse, dialogar con las nuevas generaciones y acompañar los procesos de transformación social y tecnológica del país.

Respecto a su plan de trabajo, Matute mencionó: “Mis expectativas están en poner en marcha mi propuesta ‘innovación multiplataforma’ para la dirección de Radioemisoras UCR, que busca fortalecer las radios desde tres grandes ejes”.

De acuerdo con el periodista, estos ejes comprenden la transformación digital, la participación de las audiencias y el desarrollo del talento humano.

“La idea es consolidar un modelo de radio universitaria que aproveche todas las plataformas digitales disponibles, esto para conectar mejor con las comunidades y la vida universitaria”, agregó.

Sobre el financiamiento de las radioemisoras, Matute subrayó que es un tema “sensible” para los medios culturales públicos.

“Yo diría que es pensar en la sostenibilidad desde la creatividad, pertinencia y articulación. Mi propuesta parte de aprovechar de mejor manera los recursos disponibles y diversificar las fuentes de apoyo mediante convenios interinstitucionales y la búsqueda de fondos externos”, mencionó.

Concluyó señalando que cuando un medio público demuestra su labor social, su aporte educativo y su capacidad de innovar, también genera confianza y respaldo.