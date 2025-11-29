Querida experiodista de Teletica regresó a la pantalla después de casi dos años por esta importante razón

Natalia Suárez fue entrevista por Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, durante la Teletón 2025.

Una de las experiodistas más queridas de Teletica volvió a la pantalla durante este sábado 29 de noviembre para unirse a una de las actividades más especiales que vive el país: la Teletón 2025.

Natalia Suárez, quien durante mucho tiempo acompañó a los costarricenses en Telenoticias, fue entrevistada por el locutor y presentador Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, ya que ella es la encargada de prensa de una de las empresas aliadas en la campaña.

La comunicadora fue breve en su intervención y se remitió únicamente a pedirle a los ticos que hagan donaciones mediante los diversos canales que existen.

“Los canales de donación son múltiples y sencillos, no nos cuesta nada. Todos vamos para adultos mayores”, dijo en su mensaje desde una de las sucursales bancarias de la empresa a la que representa.

Suárez renunció a Teletica en febrero del 2024 luego de 14 años de trabajar en Canal 7 donde fungía como jefa de información de la edición matutina.