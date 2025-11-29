Viva

Querida experiodista de Teletica regresó a la pantalla después de casi dos años por esta importante razón

La comunicadora tenía 14 años de trabajar en Canal 7 cuando presentó su carta de renuncia

Por Fiorella Montoya
Natalia Suárez fue entrevista por Padre Mix durante la Teletón 2025.
Natalia Suárez fue entrevista por Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, durante la Teletón 2025. (Captura de pantalla)







