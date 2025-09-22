¿Qué piensa Jon Bon Jovi sobre la adopción que hicieron su hijo y Millie Bobby Brown?

El artista describió como “maravillosa” la experiencia de ser abuelo y aseguró que ya se siente conectado con la niña.

Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre la llegada de su nieta, adoptada por su hijo Jake Bongiovi y la actriz Millie Bobby Brown. El artista de 63 años ofreció detalles en una conversación con la influencer Bunnie XO, publicada en TikTok.

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown anunciaron la adopción de la bebé el pasado 21 de agosto. Ambos compartieron una publicación conjunta en sus redes sociales donde afirmaron que “recibieron a su dulce niña durante el verano”. También expresaron que desean vivir esta etapa “con paz y privacidad”.

Jake Bongiovi tiene 23 años y la actriz, conocida por su papel en la serie Stranger Things, tiene 21. Se casaron en 2024 y ahora inician su vida como padres. La pareja afirmó que este nuevo capítulo los llena de emoción.

Bon Jovi describió la experiencia como “maravillosa”. Indicó que conoció a la niña poco después de su llegada y aseguró que la siente como su nieta desde el primer momento. Añadió que suele pedir fotos cada dos días y que ya actúa como un abuelo entusiasta.

Sobre el matrimonio de su hijo, el cantante explicó que, aunque fue una decisión tomada a temprana edad, la familia lo apoyó. Señaló que ambos jóvenes demostraron tener una madurez superior a la habitual y que Millie creció en un hogar donde sus padres también se casaron siendo jóvenes. Por esa razón, respaldaron la unión desde el inicio.

Jake Bongiovi es uno de los cuatro hijos del matrimonio entre Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley, con quien el músico está casado desde 1989. Sus otros hijos son Stephanie (32 años), Jesse (30 años) y Romeo (21 años).

Millie Bobby Brown ganó fama internacional al interpretar a Eleven en Stranger Things. La quinta y última temporada de la serie tiene previsto su estreno para diciembre de 2025.

Antes de confirmar la llegada de su hija, en marzo de este mismo año, Brown mencionó en el pódcast Smartless que deseaba convertirse en madre.

Afirmó que sus padres tuvieron hijos siendo jóvenes y que siempre soñó con tener una familia grande, al igual que su esposo, quien también creció en un hogar con varios hermanos.

