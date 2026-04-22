¿Qué pasó entre Bismark Méndez y Toledo? El divertido ‘reclamo por dinero’ que salió a relucir en vivo

Bismark Méndez y Toledo se dijeron de todo en 'De boca en boca' de Teletica.

Este miércoles, durante el programa De boca en boca, de Teletica, el presentador Bismark Méndez y el cantante costarricense Toledo protagonizaron un momento lleno de humor al recordar los inicios de Méndez en la actuación.

Todo surgió cuando el espacio televisivo revivió el polémico video musical de la canción Choriceros, de Banton, producido por Toledo y estrenado en 2010. En la grabación, tanto Toledo como Méndez participan como oficiales de tránsito que detienen al artista.

A partir de ese recuerdo, en el programa se desató una divertida dinámica entre ambos, en la que comenzaron a “reclamarse dinero” por su participación en la producción.

El momento inició cuando el presentador Mauricio Hoffmann comentó: “Toledo dijo: ‘Gracias a mí, Bismark dio los primeros pasos en la actuación’”.

Seguidamente, el programa emitió una nota en la que Toledo agregó con humor: “Es que Bismark sabe cómo es y el mae es un choricero, entonces el papel iba perfecto”.

Además, el cantante recordó que producciones como Choriceros y Oficial de Tránsito, también de Banton, les generaron situaciones curiosas con las autoridades, ya que en algunos retenes eran reconocidos por su participación en los videos.

Durante la misma nota, el periodista le comentó a Toledo que gracias a él Bismark formaba parte de De boca en boca, a lo que el cantante reaccionó entre risas: “¿Al chile? Bismark, deme plata".

Ya en el estudio, Méndez no se quedó callado y respondió en tono jocoso: “Toledo, usted también me debe porque yo hice el video y usted no me pagó. No, no, es mentira, fuerte abrazo para Toledo”, dejando claro que se trataba de una broma entre ambos.