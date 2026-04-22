Viva

¿Qué pasó entre Bismark Méndez y Toledo? El divertido ‘reclamo por dinero’ que salió a relucir en vivo

Las figuras colaboraron hace varios años en un proyecto que generó mucha conversación

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Por Fátima Jiménez
Bismark y Toledo
Bismark Méndez y Toledo se dijeron de todo en 'De boca en boca' de Teletica. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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