¿Qué hay detrás de ‘Nadie sabe que jugamos’? La película que llevará a Shirley Cruz al cine

Nadie sabe que hoy jugamos es el nombre de la película inspirada en Shirley Cruz y sus vivencias en el fútbol femenino en Costa Rica. La actriz Adriana Álvarez, recordada por su papel protagónico en la película nacional Gestación, asumió el reto de interpretar a la histórica futbolista costarricense y también funge como productora ejecutiva del filme.

Álvarez sigue de cerca el deporte desde niña. Su edad cercana a la de Cruz le permitió asumir un papel desafiante y cargado de admiración en su carrera como actriz.

“A mí me impresiona mucho que hay gente que no sabe (lo que ha hecho Shirley Cruz). Para mí interpretarla es un honor y un privilegio personal y como actriz. Además es un reto interpretar a alguien que la gente tiene claro cómo es, quién es. Es decir, esmuy difícil intentar ponerse en los pies de esa persona y que la gente te crea”, expresó Álvarez en conversación con La Nación.

Entre quienes participan en la producción figuran Valentina Maurel como directora, Felipe Zúñiga como director y Ana Lucía Arias como jefa de producción. El equipo ya inició el rodaje de la esperada cinta.

Adriana Álvarez (primera a la izq) interpreta a Shirley Cruz y también participa como productora ejecutiva de la película 'Nadie sabe que hoy jugamos'. (Cortesía/Archivo LN/Cortesía/Archivo LN)

La actriz comentó que desde la época del colegio siguió los pasos de Cruz. Ahora espera poner en contexto y visibilizar la trayectoria de la futbolista, quien jugó durante varios años en Europa con los equipos Olympique Lyon y Paris Saint-Germain de Francia, país donde ganó la Champions League y varios torneos nacionales de la Ligue 1 Femenina.

La película se centra en el momento en que Shirley Cruz regresó a Costa Rica para unirse a Liga Deportiva Alajuelense y firmar el primer contrato profesional en la historia del fútbol femenino nacional.

Álvarez explicó que la cinta no es una biografía, sino una historia inspirada en la vida de Cruz y en otras vivencias del fútbol femenino. Incluye, además, elementos basados en experiencias reales de dos futbolistas más, entre ellas Katherine Alvarado, con el objetivo de generar un impacto significativo en el público costarricense.

A continuación, el extracto de una entrevista realizada a Adriana Álvarez sobre el desarrollo de la película.

¿Cómo surgió la idea de crear esta película? Copiado!

Desde hace muchos años tenía la idea. En 2018 empecé a contactar a Shirley para saber si le interesaba . Desde el principio aceptó, negociando los derechos de su nombre y otros aspectos. En 2020 obtuvimos el patrocinio para desarrollar el guion, escribir la historia y firmar con Shirley los derechos.

“Nos pareció importante contar no solo lo que Shirley representa para el fútbol femenino, sino también lo que viven las chicas cuando quieren dedicarse a un deporte como el fútbol en un entorno tan masculinizado”.

Adriana Álvarez interpreta a Shirley Cruz y también participa como productora ejecutiva. (Cortesía Adriana Álvarez/Cortesía Adriana Álvarez)

¿Cómo fue el proceso de encontrar información, hacer entrevistas y conocer los casos? Copiado!

Las conversaciones directas fueron con Shirley, Katherine Alvarado y Karla Guzmán. El resto lo obtuvimos de notas de prensa escrita, televisión y del documental que sacó La Liga de las Leonas.

La película lleva por nombre Nadie sabe que jugamos hoy. ¿De dónde surge esa frase? Copiado!

El nombre lo eligió Valentina Maurel, quien también es guionista. Tiene un talento muy especial para titular las películas. La última que hizo fue Tengo s ueños eléctricos y el nombre describe muy bien esa historia. La gente no se entera cuando hay partidos femeninos. Incluso yo, que siempre fui muy futbolera y que en los últimos años, a raíz de este proyecto, me acerqué más al fútbol femenino, a veces no logro enterarme de los partidos.

“A mí el nombre me transmite una sensación de nostalgia, como de cierta injusticia. No tiene una intención de victimizar, ni mucho menos, porque no creemos que ellas sean víctimas. Más bien están ahí porque aman lo que hacen y luchan por sus sueños. Pero sí enfrentan un entorno bastante injusto”.

¿Cuál es el objetivo principal de esta película? Copiado!

Me gusta pensar que es un homenaje a Shirley y a las jugadoras. Queremos que la película acerque a un público que tal vez no sigue el fútbol femenino, pero que a través del cine pueda conocerlo. No se trata de comparar el fútbol femenino con el masculino. Aunque es el mismo deporte, es distinto, porque hombres y mujeres somos diferentes, y el fútbol femenino tiene su propio atractivo.

¿Cuál será el momento de la película que retrata la vida de Shirley Cruz? Copiado!

Nos enfocamos en 2019, cuando Shirley regresó tras jugar 12 años en Francia y dos en China. En ese momento, la Liga Deportiva Alajuelense adquirió a CODEA y le ofreció integrarse al equipo. Ella negoció el primer contrato profesional para una futbolista en Costa Rica. La historia se centra en ese momento y en lo que vivían otras chicas. Se fusiona con un enfoque documental que permite mostrar lo que ocurre actualmente con la liga femenina.

¿Qué ha sido lo más retador de este proyecto? Copiado!

Trabajamos con muchos actores y actrices, porque se trata de equipos de fútbol y ocupamos mucha gente. Para facilitar el proceso, que resulta costoso y complejo en Costa Rica, contamos con el apoyo de La Liga y Saprissa. Ambos clubes nos apoyaron con sus jugadoras y sus estadios. Las mismas futbolistas colaboraron. Incluso yo entrené con Las Leonas como parte de mi preparación. Directivos, jugadoras, Wílmer López, Karol Robles y muchas personas más se han mostrado muy comprometidas.