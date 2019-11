“Siempre las subo a mi cuenta de Instagram. Yo la sigo en esa red social, no sé si ella me sigue a mí ahí, pero me siento muy satisfecho, muy realizado cuando una persona como Shirley Cruz, que ha sido la estandarte del fútbol femenino de este país, se exprese así de uno; de verdad que se lo agradezco mucho”, apuntó.