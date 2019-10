Al fútbol no sé qué tanto, porque todavía estoy jugando. Ahorita estoy estudiando terapia física y de alguna u otra forma creo que no todas las personas tienen esa bendición de tener un don o de tener una oportunidad y tomarla al 100%. Creo que de todas las cosas positivas que he tenido me gustaría retribuirlo y si no es en el fútbol, puede ser a nivel de terapia física, de ayudar a las personas en cuanto a rehabilitación y creo que cualquiera de las dos formas sería muy bonita de retribuir de alguna u otra forma lo que me ha dado el fútbol.