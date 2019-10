“Esa pregunta me gusta, está bastante interesante, la verdad, porque en la Selección yo he aprendido muchísimo de ella y me llena de felicidad saber que ahora va a venir a la cancha a ayudarle a un montón de compañeras. La experiencia que ella aporta adentro y fuera de la cancha es muchísima, la manera de hablar en la cancha, la manera de moverse, de pedir la bola, creo que es una jugadora que nos va a ayudar muchísimo”, reseñó Lixy.