¿Qué hacen juntos Nancy Dobles, Omar Cascante y Randall Salazar?

Los presentadores de televisión fueron compañeros varios años en el programa ‘Buen día’ de Teletica

Por Fátima Jiménez
Nancy Dobles
Nancy Dobles se reunió con Randall Salazar y Omar Cascante, sus excompañeros de 'Buen día'. (Tomada de Instagram)







