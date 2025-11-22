¿Qué hacen juntos Nancy Dobles, Omar Cascante y Randall Salazar?

Nancy Dobles se reunió con Randall Salazar y Omar Cascante, sus excompañeros de 'Buen día'.

Luego de sus repentinos despidos del programa Buen día de Teletica, en junio de 2024, a Omar Cascante y Randall Salazar no se les había vuelto a ver junto a otras figuras de la revista matutina.

Sin embargo, el viernes 21 de noviembre sorprendieron a sus seguidores al reunirse con su excompañera Nancy Dobles.

“Una buena conversada con estos amigos que estimo y quiero tanto. Qué lindo volver a encontrarnos”, escribió Cascante al publicar una fotografía en la que aparece junto a sus excompañeros.

En la imagen se observa a Dobles abrazando a quienes fueron sus compañeros de set durante varios años en Teletica. En el reencuentro también participó Federico Issa, pareja de Salazar.

Tras su salida de Canal 7, Salazar y Cascante se incorporaron a Canal ¡OPA!, donde continúan compartiendo el ámbito laboral.

Por su parte, Nancy Dobles se ha mantenido como presentadora de Buen día desde 2007, por lo que en 2025 cumple 18 años ininterrumpidos al frente del programa.