Puntarenas será casa de un encuentro cultural latinoamericano, conozca de qué se trata

La Casa de la Cultura de Puntarenas será escenario de un evento pensado para fortalecer los lazos culturales y el entendimiento entre comunidades de todo el continente.

Este martes 4 de noviembre, la Casa de la Cultura de Puntarenas será escenario de un encuentro que promete tender puentes entre comunidades, artistas y gestores culturales de distintas regiones de Latinoamérica.

Bajo el nombre Sinergias Culturales, el evento reunirá a ponentes y participantes dispuestos a conversar sobre la cultura como una fuerza transformadora desde los territorios.

Durante una jornada de actividades, representantes de Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México compartirán experiencias y metodologías que ponen en evidencia el poder de la acción cultural como herramienta de cambio social.

Más que un congreso, se trata de un espacio para dialogar sobre la gestión cultural comunitaria y la manera en que la creatividad local puede impulsar procesos de participación y cohesión.

Puntarenas, con su historia de puerto abierto al intercambio, se convierte así en un punto simbólico para pensar la cultura desde el encuentro y la colaboración.

¿De qué se trata Sinergias Culturales?

Sinergias Culturales busca que las ideas viajen tanto como las personas, y que los aprendizajes compartidos sirvan para fortalecer los lazos entre comunidades del continente.

El programa abordará asuntos centrales para el sector cultural: la sostenibilidad de los proyectos, la vinculación con políticas públicas y las nuevas formas de participación ciudadana.

A lo largo del día se presentarán casos y experiencias de distintos países, que mostrarán cómo la gestión cultural ha contribuido al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de la identidad local.

Entre los invitados internacionales figuran Federico Prieto y Gabriela del Pilar Yauza, de Argentina; Lucio Berrios Moya, de Chile; Francy Álvarez, de Colombia; Santiago Buitrón Chávez, de Ecuador; y Alan Diosdado, de México.

También participarán agrupaciones comunitarias de Alajuelita y Puntarenas, junto con representantes académicos y municipales.

El encuentro surge del trabajo colaborativo entre la comunidad de Alajuelita y la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud, con miras a fortalecer los lazos regionales en el marco del movimiento de culturas vivas comunitarias.

Según el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), este esfuerzo apunta a consolidar una red latinoamericana donde la cultura se entienda como práctica cotidiana y motor de transformación social.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de este enlace habilitado por la organización.

Sinergias Culturales propone una jornada para reflexionar, compartir y reencontrarse con una cultura que se construye desde abajo, con los pies en el territorio y la mirada puesta en el continente.

