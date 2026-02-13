¡Promoción romántica! Conciertos de Il Volo y Air Supply tienen un descuento especial por San Valentín

El trío italiano Il Volo se presentará en concierto el 11 de marzo, en Parque Viva.

Este fin de semana, en plena celebración del Día de San Valentín, los románticos tienen una oportunidad especial para el regalo perfecto: comprar una entrada para los conciertos de Air Supply e Il Volo, que se presentarán en marzo en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva.

Arceyut Producciones, encargada del montaje de los espectáculos, ofrece una oferta especial este 14 y 15 de febrero para celebrar el amor y la amistad: los boletos para los recitales tendrán un descuento del 50%.

El 10 de marzo, el legendario dúo australiano Air Supply, conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, se presentará en Costa Rica como parte de su gira internacional por su 50.º aniversario, celebrando cinco décadas de trayectoria artística y consolidación mundial.

Por su parte, el 11 de marzo, el aclamado trío italiano Il Volo, integrado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, llegará al país con un espectáculo de alto nivel artístico. Reconocidos mundialmente por su poderosa fusión de ópera, pop y música clásica contemporánea, ofrecerán una velada cargada de emoción y excelencia musical.

El 10 de marzo, los australianos de Air Supply encantarán con sus éxitos al público de Costa Rica. (Archivo)

Las entradas para estos shows están a la venta en el sitio smarticket.net.

Para Il Volo, los precios y localidades son:

Golden Circle 101-103: $144.

Golden Circle 102: $180.

Zona 400: $184.

Zona 400 Premium: $120.

Zona 500: $72.

Zona 500 Premium: $84.

Para Air Supply, el detalle es: