Viva

¡Promoción romántica! Conciertos de Il Volo y Air Supply tienen un descuento especial por San Valentín

Los conciertos serán en marzo en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva. Las entradas están a la venta en smarticket.net

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Il Volo Air Supply
El trío italiano Il Volo se presentará en concierto el 11 de marzo, en Parque Viva. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Air SupplyIl VoloConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.