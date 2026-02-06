Il Volo y Air Supply regresan en concierto a Costa Rica: aquí le contamos cómo ganar entradas gratis

Los italianos de Il Volo prometen sorprender al público con su concierto en Costa Rica. Ellos se presentarán en Parque Viva el 11 de marzo.

La música sigue de fiesta y haciendo cada vez más grande la agenda de conciertos internacionales en Costa Rica. A la programación del 2026 se suman los espectáculos que presentarán las agrupaciones Il Volo y Air Supply en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva.

Los australianos regresan a nuestro país con su romance y soft rock para tocar sus grandes éxitos el 10 de marzo. All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love serán temas que no faltarán en el repertorio que interpretarán los artistas.

Por su parte, las impresionantes voces de Il Volo prometen encantar con una velada especial el 11 de marzo. Los italianos, con su poderosa fusión de ópera, pop y música clásica contemporánea, demostrarán su gran talento vocal.

Detalles de las entradas para ver a Il Volo y Air Supply

Las entradas para ambos espectáculos están a la venta en el sitio smarticket.net.

Para Il Volo, los precios y localidades son:

Golden Circle 101-103: $144.

Golden Circle 102: $180.

Zona 400: $184.

Zona 400 Premium: $120.

Zona 500: $72.

Zona 500 Premium: $84.

Para Air Supply, el detalle es:

Golden Circle 101-103: $144.

Golden Circle 102: $180.

Zona 400: $96.

Zona 400 Premium: $120.

Zona 500: $66.

Zona 500 Premium: $84.

El último concierto de Air Supply en Costa Rica fue en febrero del 2024. Los australianos tocaron sus grandes éxitos en Parque Viva. (Mayela López/Archivo)

Participe por entradas gratis

La Nación invita a sus lectores a participar por entradas gratis para estos conciertos.

La dinámica es muy fácil; solo debe ingresar a los formularios que le presentamos a continuación y llenarlos con sus datos.

Formulario Air Supply:

Formulario Il Volo: https://bit.ly/4tBP9OW

Formulario Air Supply: https://bit.ly/3ZprZxh