Il Volo en Costa Rica: italianos encantarán con un concierto romántico y aquí le contamos cómo ganar entradas gratis

El trío italiano Il Volo ha forjado su carrera gracias a su talento y al crossover entre música clásica y contemporánea.

¿Qué mejor que pasar una velada romántica escuchando música en la voz de un trío italiano? Eso sucederá el 11 de marzo cuando Il Volo se presente en concierto en Costa Rica y, para quienes deseen ganar entradas gratis para este recital, les tenemos una opción.

La Nación sorteará entre sus lectores entradas para disfrutar de este espectáculo, que se presentará en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Participar es muy sencillo, solo debe ingresar a este formulario: https://bit.ly/4tBP9OW y llenarlo con sus datos personales.

Entradas para el concierto de Il Volo en Costa Rica

Para aquellos que no cuenten con la buena suerte de ser favorecidos en este sorteo, les contamos que todavía quedan boletos a la venta en el sitio smarticket.net.

Los precios y localidades son los siguientes: