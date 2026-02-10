¿Quiere entradas gratis para ir al concierto de Air Supply en Costa Rica? Aquí le contamos cómo ganarlas

El último concierto de Air Supply en Costa Rica fue en febrero del 2024. Los australianos tocaron sus grandes éxitos en Parque Viva.

Los australianos de Air Supply regresarán en concierto a Costa Rica para enamorar a sus fans con sus grandes éxitos. La cita está pactada para el 10 de marzo en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, y La Nación tiene un detalle especial para sus lectores: regalará entradas para el show.

All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love serán temas que no faltarán en el repertorio que interpretarán los artistas.

Los boletos están a la venta en el sitio smarticket.net. Los precios y localidades son los siguientes:

Golden Circle 101-103: $144.

Golden Circle 102: $180.

Zona 400: $96.

Zona 400 Premium: $120.

Zona 500: $66.

Zona 500 Premium: $84.

Participe por entradas gratis

La Nación invita a sus lectores a participar por entradas gratis para este concierto. La dinámica es muy fácil; solo debe ingresar al formulario que le presentamos a continuación y llenarlo con sus datos: https://bit.ly/3ZprZxh.