¿Quiere entradas gratis para ir al concierto de Air Supply en Costa Rica? Aquí le contamos cómo ganarlas

Los australianos de Air Supply regresarán en concierto a Costa Rica para enamorar a sus fans con sus grandes éxitos. La cita está pactada para el 10 de marzo en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, y La Nación tiene un detalle especial para sus lectores: regalará entradas para el show.
All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love serán temas que no faltarán en el repertorio que interpretarán los artistas.
Los boletos están a la venta en el sitio smarticket.net. Los precios y localidades son los siguientes:
- Golden Circle 101-103: $144.
- Golden Circle 102: $180.
- Zona 400: $96.
- Zona 400 Premium: $120.
- Zona 500: $66.
- Zona 500 Premium: $84.
Participe por entradas gratis
La Nación invita a sus lectores a participar por entradas gratis para este concierto. La dinámica es muy fácil; solo debe ingresar al formulario que le presentamos a continuación y llenarlo con sus datos: https://bit.ly/3ZprZxh.